Five Nights at Freddy's 2, è uscito il nuovo trailer del film horror

Dopo il grande successo del primo film, arrivato a un incasso mondiale di quasi 300.000.000 di dollari, Emma Tammi è tornata dietro la macchina da presa per dirigere il sequel con protagonista Mike, interpretato da Josh Hutcherson, noto per il ruolo di Peeta Mellark nella saga di Hunger Games con Jennifer Lawrence (FOTO). La pellicola, in uscita nelle sale italiane giovedì 4 dicembre, è basata sulla celebre serie di videogiochi Five Nights at Freddy’s di Scott Cawthon, coinvolto in qualità di sceneggiatore del film. Il lavoro vedrà Mike alle prese con nuove terrificanti avventure. Nel cast anche Piper Rubio, Elizabeth Lail, Freddy Carter, Theodus Crane, Wayne Knight, Mckenna Grace, Skeet Ulrich e Matthew Lillard.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola: “È passato un anno dall'incubo soprannaturale alla Freddy Fazbear's Pizza. Le storie su ciò che è accaduto lì sono state trasformate in una leggenda locale che ha ispirato il primo Fazfest della città. L'ex guardia di sicurezza Mike e l'agente di polizia Vanessa hanno nascosto alla sorella undicenne di Mike, Abby, la verità sul destino dei suoi amici animatronici". La trama prosegue: "Ma quando Abby sgattaiola fuori per ricongiungersi con Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, si scatenerà una serie di eventi terrificanti, che riveleranno oscuri segreti sulla vera origine di Freddy's e sveleranno un orrore a lungo dimenticato e nascosto per decenni”. Il trailer della pellicola è disponibile in apertura.

Come riportato da Deadline, Josh Huthcerson ha rilasciato un’intervista a Esquire parlando del nuovo lavoro: "È molto più grande, la posta in gioco è più alta. Ci sono più animatronici in arrivo, diversi animatronici in arrivo e il mondo si apre in maniera maggiore”. L’attore ha aggiunto: "È così esagerato e stravagante, in un certo senso, che scoprire la verità emotiva dei personaggi era ciò che avrebbe funzionato. Credo che i fan ne saranno entusiasti. Sarà molto divertente”.