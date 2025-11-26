Checco Zalone, il poster del nuovo film Buen Camino in uscita a Natale

Checco Zalone, il poster del nuovo film Buen Camino in uscita a NataleCinema
Il 25 dicembre Checco Zalone tornerà sul grande schermo con Buen Camino. Dietro la macchina da presa Gennaro Nunziante. Grande attesa da parte del pubblico
A circa cinque anni di distanza dall’uscita dell’ultimo film Tolo Tolo, a Natale Checco Zalone tornerà in sala con il nuovo lavoro Buen Camino. In attesa dell’uscita, l’attore ha condiviso la locandina della pellicola sul suo profilo Instagram.
buen camino, il poster su instagram
Grande attesa per la nuova fatica cinematografica di Checco Zalone. Il 25 dicembre l’attore tornerà a far divertire il pubblico con Buen Camino. Dietro la macchina da presa Gennaro Nunziante, autore anche della sceneggiatura insieme al protagonista. L’attore ha appena condiviso la locandina del film sul suo profilo Instagram che conta più di 600.000 follower. Il post ha ottenuto più di 250.000 like in meno di ventiquattro ore.
A ottobre Checco Zalone (FOTO) ha annunciato la fine delle riprese del film in Spagna. Stando a quanto riportato da TGcom24, nel cast della pellicola anche Beatriz Arjona e Letizia Arno. Medusa Film si occuperà della distribuzione nelle sale. Curiosità per il trailer.
Stando a quanto rilanciato da Ciak Magazine, questa la sinossi della pellicola: “Checco, ricco e viziato erede di un impero di fabbricanti di divani, è costretto ad abbandonare una vita dorata per mettersi sulle tracce della figlia adolescente scomparsa. Suo malgrado si ritrova sul Cammino di Santiago, il reticolo di percorsi di pellegrinaggio che convergono verso Santiago di Compostela. Questo inaspettato viaggio — tra fatiche, vesciche, scontri, rivelazioni — diventerà per padre e figlia un’occasione unica per conoscersi davvero”. Al momento massimo riserbo sugli altri dettagli della pellicola, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutto.
Checco Zalone è tra i grandi protagonisti del cinema italiano. Buen Camino uscirà a circa cinque anni di distanza dal precedente lavoro Tolo Tolo, grande successo al botteghino italiano con oltre 46.000.000 di euro. Negli anni Checco Zalone ha stabilito vari record, tra i quali quello della pellicola italiana di maggior successo di sempre grazia agli oltre 65.000.000 di dollari di Quo vado?
Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti dall'attore e regista, ricordiamo il David dello spettatore per Toto Tolo e la statuetta nella categoria Miglior canzone originale per Immigrato alla 66esima edizione dei David di Donatello.
