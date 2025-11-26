Checco Zalone, il poster del nuovo film Buen Camino in uscita a Natale

A ottobre Checco Zalone ( FOTO ) ha annunciato la fine delle riprese del film in Spagna. Stando a quanto riportato da TGcom24 , nel cast della pellicola anche Beatriz Arjona e Letizia Arno . Medusa Film si occuperà della distribuzione nelle sale. Curiosità per il trailer.

Grande attesa per la nuova fatica cinematografica di Checco Zalone. Il 25 dicembre l’attore tornerà a far divertire il pubblico con Buen Camino. Dietro la macchina da presa Gennaro Nunziante , autore anche della sceneggiatura insieme al protagonista. L’attore ha appena condiviso la locandina del film sul suo profilo Instagram che conta più di 600.000 follower. Il post ha ottenuto più di 250.000 like in meno di ventiquattro ore.

Stando a quanto rilanciato da Ciak Magazine, questa la sinossi della pellicola: “Checco, ricco e viziato erede di un impero di fabbricanti di divani, è costretto ad abbandonare una vita dorata per mettersi sulle tracce della figlia adolescente scomparsa. Suo malgrado si ritrova sul Cammino di Santiago, il reticolo di percorsi di pellegrinaggio che convergono verso Santiago di Compostela. Questo inaspettato viaggio — tra fatiche, vesciche, scontri, rivelazioni — diventerà per padre e figlia un’occasione unica per conoscersi davvero”. Al momento massimo riserbo sugli altri dettagli della pellicola, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutto.