Buen Camino, Checco Zalone ha chiuso le riprese del film in uscita

Un viaggio tra l'Italia e la Spagna attravreso paesaggi incontaminati per riflettere e ritrovare sé stessi. Il nuovo film dell'attore italiano da record pone al centro la maturazione personale. In arrivo nelle sale il prossimo 25 dicembre

Le riprese di Buen Camino , il nuovo film con protagonista Checco Zalone, si sono ufficialmente concluse. L'annuncio è stato dato attraverso un post su Instagram che mostra una foto dal set a Santiago de Compostela, in Spagna, dove la produzione ha terminato le riprese. Il film, diretto da Gennaro Nunziante e scritto da Zalone insieme al regista, è atteso nelle sale italiane il 25 dicembre 2025 , distribuito da Medusa Film.

La trama di Buen camino

Checco nel film è un ricco e viziato erede di un impero di fabbricanti di divani. La sua esistenza tranquilla viene sconvolta dalla scomparsa della figlia adolescente, costringendolo a lasciare alle spalle il lusso e i comfort che da sempre lo hanno protetto. Deciso a ritrovarla, intraprende il Cammino di Santiago, un percorso lungo e faticoso che lo porta a confrontarsi con la fatica, la solitudine e le persone che incontra lungo la strada.

Il viaggio, inizialmente motivato dalla paura e dal senso di colpa, si trasforma presto in un’occasione di crescita personale: il protagonista scopre valori come la generosità, la resilienza e l’empatia, imparando a guardare il mondo e se stesso con occhi nuovi.