Buen Camino, la data di uscita del nuovo film di Checco Zalone

L’attore e comico pugliese tra i più amati d’Italia torna sul grande schermo, ancora una volta diretto dal regista con cui ha collaborato per i grandi successi condivisi in passato. La nuova attesissima pellicola arriverà al cinema a Natale 2025. Riprese al via tra Italia e Spagna

Checco Zalone sta per tornare sul grande schermo: l’attore e comico pugliese tra i più amati d’Italia tornerà al cinema, ancora una volta diretto dal regista con cui ha collaborato per i grandi successi condivisi in passato, ossia Gennaro Nunziante. La nuova attesissima pellicola si intitola Buen Camino e arriverà al cinema a Natale 2025. Le riprese stanno per iniziare, con ciak che si terranno tra Italia e Spagna.

Durante la convention di Medusa Film, svoltasi nel corso dell’evento Cinè – Giornate di Cinema di Riccione, è stato ufficialmente annunciato il ritorno di Checco Zalone al cinema. All'evento sopracitato, è stato svelato il nuovo progetto dell’artista pugliese, di cui si è detto che il titolo è Buen Camino e che sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 25 dicembre 2025.