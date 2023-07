Padova, Checco Zalone derubato: "Neanche le mutande mi hanno lasciato"

Il furto è avvenuto prima della tappa di Piazzola sul Brenta del suo spettacolo Amore+Iva. Lo ha annunciato lo stesso attore dal palco: “Volevo ringraziare per l'accoglienza, mi hanno aperto la macchina e portato via tutto", ha detto ironicamente al pubblico

Checco Zalone derubato a Padova prima di andare in scena. Lo ha annunciato lo stesso attore appena salito sul palco di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova , dove era in scena il suo show Amore+Iva. Zalone ha poi denunciato il furto in caserma.

"Neanche le mutande"

Il comico stesso ha raccontato come sono andate le cose: “Neanche le mutande mi hanno lasciato”, ha ironizzato con il pubblico. “Volevo ringraziare per l'accoglienza. Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Davvero eh, mica sto scherzando", ha concluso.

Lo spettacolo, sold out con 250mila biglietti venduti, 22 date a Milano, 14 a Roma e tante altre in giro per il paese, si chiuderà il 9 ottobre al Mediolanum Forum di Assago.