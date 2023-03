2/10 ©IPA/Fotogramma

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio di LoJack, infatti, le regioni più a rischio sono Campania, Lazio, Puglia e Lombardia. In generale i furti d’auto tendono a essere concentrati in queste regioni, oltre che in Sicilia, dove si registrano oltre 9 episodi su 10

Furti d’auto, quali sono i modelli più rubati in Italia? Uno su due è un Suv