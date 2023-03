7/11 ©Getty

Il fallimento della Silicon Valley Bank, come detto, ha trascinato in negativo i listini europei, spaventati da un possibile effetto contagio. La giornata è stata difficile anche per Milano, che ha chiuso in zona negativa dell’1,55%. A soffrire sono state soprattutto le banche, con istituti arrivati a cedere fino al -4,58%