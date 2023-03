Elon Musk sta pensando di costruire una città in Texas

Alcune società collegate all'imprenditore avrebbero acquistato migliaia di acri di pascoli e terreni agricoli, non lontano da Austin, per creare un insediamento dove far lavorare i dipendenti delle aziende di Musk. Lo riporta un rapporto del Wall Street Journal, citato dalla Cnn

Elon Musk starebbe progettando di costruire una città, su migliaia di acri di pascoli e terreni agricoli acquistati non lontano da Austin, capitale del Texas, dove far vivere e lavorare i suoi dipendenti. Lo riporta un rapporto del Wall Street Journal , citato dalla Cnn , che parla di entità collegate all'imprenditore e alle sue società che avrebbero acquisito i terreni.

Il progetto per costruire la città di Elon Musk

approfondimento

Secondo quanto riportato, alcune società hanno acquistato almeno 3.500 acri vicino ad Austin e stanno lavorando per incorporare una città chiamata Snailbrook. Il rapporto del Wall Street Journal cita gli atti della contea e altri registri fondiari, e-mail, comunicazioni aziendali interne, documenti di licenza statale e interviste con proprietari terrieri e funzionari della città e della contea. Secondo il rapporto, Musk vuole che i dipendenti delle sue società Boring Co., Tesla e SpaceX. che hanno tutti importanti impianti di produzione vicino ad Austin, “possano vivere in nuove case con affitti inferiori a quelli di mercato”. Secondo quanto riferito, il progetto di Snailbrook include piani per costruire più di 100 case e servizi per i quartieri come una piscina e un'area sportiva all'aperto.