Evasione, recupero record da 20,2 miliardi nel 2022

Sventate frodi per 9,5 miliardi

Non ci sono stati solo i controlli su chi non è in regola col Fisco. L’ente guidato da Ernesto Maria Ruffini ha anche impedito che lo Stato sborsasse 9,5 miliardi per i cosiddetti crediti fittizi, cioè sconti, per lo più edilizi, come quello per le facciate e il Superbonus. "Sono somme che stavano per esser utilizzate per non versare le imposte - spiega Ruffini - e che quindi avrebbero determinato un minor incasso per lo stato". In pratica, si sono bloccate, grazie anche alla Guardia di Finanza, una serie di frodi che avrebbero appesantito il bilancio pubblico.