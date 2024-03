Francesco De Gregori e Checco Zalone, tracklist dell'album in coppia

Il disco che vede la prima collaborazione tra i due artisti, con Zalone al piano, uscirà il 12 aprile ed è già in pre-save e pre-order. I due si esibiranno live alle Terme di Caracalla il 5 giugno

Non c’è dubbio che possano essere definiti una strana coppia, eppure Francesco De Gregori e Checco Zalone hanno trovato terreno comune nella musica per registrare insieme Pastiche, l’album della loro storica collaborazione che uscirà il 12 aprile e sarà poi presentato in un unico grande evento dal vivo a Roma.

Zalone al piano Un lavoro che per la prima volta vedrà Zalone abbandonare le vesti dell’attore comico e presentarsi come musicista puro, suonando il pianoforte per il cantautore romano nell’album prodotto da Columbia Records/Sony Music, in arrivo in formato digitale e fisico, con CD e doppio LP, già disponibile in pre-save e pre-order da oggi, martedì 12 marzo. leggi anche Venditti e De Gregori, una prima volta da ricordare

REGISTRATO IN PRESA DIRETTA Il disco sarà costituito da una tracklist di 15 brani e alternerà brani di De Gregori ad altri di Paolo conte, Pino Daniele, Antonello Venditti e dello stesso Zalone. L’album è registrato in presa diretta in varie sessioni realizzate tra il 2023 e il 2024 e presenta uno Zalone versione musicista completo tra note blues, jazz e classiche. A contribuire al disco anche la band di De Gregori e altri musicisti, oltre all’Orchestra italiana del cinema. "Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l'ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura", ha dichiarato De Gregori.

CD E DOPPIO LP L'album uscirà in CD, doppio LP nero e doppio LP nero numerato e autografato in esclusiva sullo Store Sony Music. Il 5 giugno unico grande concerto Live insieme:"De Gregori Zalone - voce e piano (& band)" alle Terme di Caracalla a Roma. Prevendite dal 12 marzo alle ore 16.00. I due artisti non hanno in programma un tour in comune e l'evento "De Gregori Zalone - voce e piano (& band)" si annuncia pertanto irripetibile ed imperdibile. vedi anche Checco Zalone incontra Riccardo Muti a teatro. Il video della gag