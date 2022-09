Tolo Tolo, trama e cast del film di Checco Zalone

Tolo Tolo, la trama

approfondimento

"Tolo tolo", Checco Zalone a Sky TG24: "Volevo far commuovere". VIDEO

Tolo Tolo, che segna il debutto alla regia di Checco Zalone, racconta la storia di Pierfrancesco Zalone, detto Checco, un giovane disoccupato pugliese che, per evitare il reddito di cittadinanza, decide di crearsi un lavoro tentando di introdurre la cultura del sushi nella sua terra d'origine, Spinazzola. Il progetto si rivela un fallimento: per sfuggire ai creditori, Checco scappa in Africa, dove trova lavoro come cameriere in un lussuoso villaggio turistico del Kenya. Nel Paese, però, scoppia improvvisamente una guerra civile e dei terroristi attaccano il villaggio turistico. Checco vive la tragica situazione nella totale inconsapevolezza, riuscendo a cavarsela grazie ad una serie di fortunati incontri e di circostanze fortuite. L'uomo sembra preoccuparsi solo di cose futili, ma le cose cambieranno grazie al legame con la bella Idjaba e con il piccolo Doudou. Il film è stato accolto molto positivamente da pubblico e critica. Nel primo giorno di programmazione è diventato il film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione. Dopo una settimana ha conquistato un altro record: quello di essere tra i dieci film con maggiori incassi in Italia. Tolo Tolo ha guadagnato, in totale, 46.2 milioni di euro, diventando il quinto film col maggior incasso in Italia, nonché terzo film italiano, superato solo da due precedenti successi dello stesso Zalone, Quo vado? e Sole a catinelle.