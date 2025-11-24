Checco Zalone, aperte le prevendite di Buen Camino per Natale in sala

Il fenomeno che si preannuncia già tale prima ancora del periodo natalizio sta scaldando le sale: il ritorno sul grande schermo di Luca Pasquale Medici, come sempre non è mai un semplice evento cinematografico ma riesce a diventare in qualche modo un vero e proprio appuntamento nazionale che segna il calendario delle feste. E infatti con l’apertura delle prevendite del film del comico pugliese, il pubblico ha risposto immediatamente, mostrando tanto entusiasmo

Pochi giorni dopo l’apertura ufficiale delle prevendite di Buen Camino, il nuovo film con Checco Zalone atteso per il giorno di Natale, l’amore che tanti italiani nutrono per questo genio della comicità nostrana (e pugliese, in particolare) si fa sentire in anticipo di un mese. Il fenomeno che si preannuncia già tale prima ancora del periodo natalizio sta scaldando le sale: il ritorno sul grande schermo di Zalone, al secolo Luca Pasquale Medici, come sempre non è mai un semplice evento cinematografico ma riesce a diventare in qualche modo un vero e proprio appuntamento nazionale che segna il calendario delle feste. E infatti con l’apertura delle prevendite del nuovo film del comico pugliese, il pubblico ha risposto immediatamente, mostrando un entusiasmo che va ben oltre la consueta curiosità.

Il debutto in sala di Buen Camino è previsto per il 25 dicembre 2025, e la corsa ai biglietti conferma come ogni nuova pellicola di Zalone sia ormai percepita come un vero e proprio evento collettivo, capace di riunire famiglie, gruppi di amici e appassionati di cinema in una condivisione di risate e attese.

Un debutto tra comicità e introspezione L’interesse iniziale emerso nelle prime ore di prevendita rivela come Buen Camino abbia subito catturato l’attenzione di spettatori di tutte le età. La scelta di ambientare la storia lungo il celebre Cammino di Santiago, combinando momenti comici e riflessioni più profonde, ha generato curiosità: tutti vogliono scoprire come Zalone interpreti uno dei percorsi più iconici del Vecchio Continente con il suo stile unico. Il film beneficia inoltre di un passaparola anticipato, alimentato da trailer e interviste, che punta su una leggerezza narrativa senza rinunciare a sfumature emotive. Questo mix, spesso vincente durante il periodo natalizio, sembra promettere una formula in grado di catturare il pubblico in cerca di storie che combinino ironia e sentimento. Approfondimento Buen Camino, Checco Zalone ha chiuso le riprese del film in uscita

Previsioni di botteghino e reazioni dei cinema I segnali delle prevendite suggeriscono che Buen Camino potrebbe replicare il successo dei film precedenti di Zalone. Sale piene fin dai primi giorni e una domanda costante da Nord a Sud del Paese stanno già caratterizzando le prenotazioni. Particolarmente alte sono le richieste nei grandi centri urbani e nelle località dove il cinema a Natale è una tradizione consolidata. Per gli esercenti, il ritorno di Zalone rappresenta un’opportunità strategica in un periodo cruciale. Dopo un’assenza prolungata dalle sale, l’attesa accumulata gioca un ruolo determinante nel trainare il pubblico, con prospettive di performance che potrebbero fare di Buen Camino uno dei titoli più forti delle festività e segnare l’inizio di una nuova stagione di successi. Approfondimento Checco Zalone, cosa pensano all’estero dei film del comico italiano

Come prenotare Il 17 novembre 2025 segna la data in cui sono state ufficialmente aperte le prevendite del film Buen Camino. Come riportato nel comunicato, “Da oggi, lunedì 17 novembre, sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti del nuovo e attesissimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante: Buen Camino. Il film, al cinema dal 25 dicembre distribuito da Medusa Film, è prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix. Le prevendite saranno disponibili sui principali circuiti cinematografici online e nelle sale aderenti”. Il poster ufficiale, diffuso insieme all’annuncio, rappresenta un vero invito a regalarsi un momento di leggerezza durante le feste. Il film promette tantissime risate, candidandosi a diventare il film-evento dell’anno. Approfondimento Buen Camino, la data di uscita del nuovo film di Checco Zalone

Un novembre ricco di cinema Il contesto cinematografico in cui arriva Buen Camino, anche se solo in prevendita (ricordiamo infatti che il film uscirà il 25 dicembre 2025, il giorno di Natale) è un novembre affollato di uscite. Già dal 6 novembre si susseguono proposte diversificate: Una famiglia sottosopra, commedia con Luca Argentero e Valentina Lodovini che racconta una famiglia che si risveglia nei corpi degli altri, oppure Un semplice incidente di Jafar Panahi, vincitore a Cannes. Nello stesso giorno debutta Anemone, opera prima di Ronan Day-Lewis che riporta sul set Daniel Day-Lewis, con già importanti riconoscimenti come il premio della migliore opera prima alla Festa del Cinema di Roma.

Il panorama italiano prosegue con Fuori la verità, thriller familiare con Amendola, Gerini e Pandolfi, e Anna di e con Monica Guerritore, dedicato alla vita di Anna Magnani. Il 13 novembre hanno visto la luce (dello schermo) The Running Man, tratto da Stephen King, e Il maestro con Pierfrancesco Favino, film di formazione proveniente dalla Mostra di Venezia. Il 19 novembre è arrivato Wicked For Good, finale del musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo, e The Smashing Machine di Ben Safdie con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, già premiato a Venezia e indicato come possibile candidato agli Oscar. Chiudono il mese Wake Up Dead Man con Daniel Craig (terzo capitolo di Knives Out, poi su Netflix), Die My Love con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, e L’ombra del corvo con Benedict Cumberbatch, che interpreta un padre tormentato da incubi che diventano realtà. Approfondimento Checco Zalone torna al cinema, a Natale arriva Buen Camino

Zalone come i grandi blockbuster internazionali Il comportamento del pubblico verso Buen Camino ricorda meccanismi già osservati nei concerti più attesi o nelle grandi uscite cinematografiche internazionali. Un esempio emblematico è The Odissey di Christopher Nolan, in uscita negli Stati Uniti il 16 luglio 2026, i cui biglietti IMAX sono stati esauriti un anno prima. Anche in Italia, il nuovo film di Checco Zalone mostra una domanda anticipata e intensa, paragonabile a un vero e proprio evento mediatico. Approfondimento The Odyssey, biglietti del film venduti in anticipo di un anno