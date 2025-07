The Odyssey, biglietti del film venduti in anticipo di un anno

Un anno d’attesa, ma il viaggio comincia ora: il cineasta britannico che ha firmato la pellicola premio Oscar Oppenheimer lancia il suo nuovo attesissimo capolavoro con la prevendita Imax in anticipo record



Christopher Nolan torna a riscrivere le regole del cinema con The Odyssey, la sua nuova epopea cinematografica targata Universal Pictures, ancora in fase di produzione ma già al centro dell’attenzione mondiale. Con uno slancio promozionale senza precedenti, i biglietti per le proiezioni Imax del film saranno messi in vendita a partire dal 17 luglio 2025, con dodici mesi di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, fissata per il 17 luglio 2026. Si tratta di un’anteprima senza precedenti. “A Journey Begins” è il claim scelto per promuovere The Odyssey, e mai slogan fu più appropriato: il viaggio di Ulisse, ma anche quello dello spettatore, inizia ben prima dell’approdo in sala. Questa iniziativa straordinaria riguarda esclusivamente le proiezioni in Imax 70mm, il formato prediletto da Christopher Nolan, e sarà limitata a una selezione di sale cinematografiche e orari. La prevendita per le proiezioni in altri formati sarà avviata, come consuetudine, più a ridosso dell’uscita del film.

Universal e Imax, pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali, lasciano intuire l’ambizione dietro questa mossa: cavalcare le altissime aspettative che circondano il primo lavoro di Nolan dopo il clamoroso successo di Oppenheimer, che nel 2023 ha incassato 975 milioni di dollari a livello globale e si è aggiudicato l’Oscar come miglior film.

Una promozione mirata e coerente Il lancio di The Odyssey è stato orchestrato con estrema precisione dalla divisione marketing di Universal, già operativa nonostante le riprese non siano ancora terminate. Un teaser della durata di circa un minuto è stato presentato in esclusiva nelle sale cinematografiche, precedendo le proiezioni di Jurassic World Rebirth e Superman. Il trailer non è ancora disponibile online, in linea con la filosofia di Nolan, da sempre convinto sostenitore dell’esperienza cinematografica in sala come momento centrale della fruizione audiovisiva. Approfondimento The Odyssey, il primo poster del nuovo film di Christopher Nolan

Un cast stellare per il mito di Omero Basato sull’epopea greca attribuita a Omero, The Odyssey vede Matt Damon nei panni di Ulisse, il re di Itaca, impegnato nel tortuoso e drammatico ritorno a casa dopo la fine della guerra di Troia. A interpretare Telemaco, figlio dell’eroe, sarà Tom Holland. Il cast comprende inoltre Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal, per un ensemble d’eccezione. Nolan collabora nuovamente con Universal, la stessa major che ha sostenuto Oppenheimer. Approfondimento The Odyssey, Tom Holland nei panni di Telemaco in nuove foto dal set