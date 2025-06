The Odyssey, il primo poster del nuovo film di Christopher Nolan

Potete guardare il poster ufficiale di The Odissey in fondo a questo articolo.

Universal Pictures ha diffuso il primo manifesto promozionale del nuovo ambizioso progetto di Christopher Nolan ispirato all’epica classica di Omero, l’attesissimo The Odyssey. L’immagine (che trovate in fondo a questo articolo) - già visibile nelle sale cinematografiche e pubblicata anche online - rappresenta il debutto visivo ufficiale di una delle pellicole più attese. Il poster anticipa l’universo omerico di Nolan. Il lancio del primo poster di The Odyssey segna l’inizio della campagna promozionale per l’opera cinematografica firmata da Christopher Nolan, che si propone di reinterpretare l’epopea greca antica con il suo inconfondibile stile registico. Il materiale grafico è già stato avvistato fisicamente nelle sale cinematografiche e condiviso sui canali online, regalando agli spettatori un primo scorcio dell’universo mitologico ricreato per il grande schermo.

Trailer in arrivo: il teaser potrebbe debuttare a breve



In parallelo alla diffusione del poster, un trailer del film è stato ufficialmente classificato dalle autorità competenti per la valutazione dei contenuti cinematografici. Questo passaggio suggerisce che la prima anteprima pubblica sia ormai imminente, con una distribuzione prevista sia nelle sale che in rete nel prossimo futuro.



Voci insistenti indicano Jurassic World: Rebirth — in uscita negli Stati Uniti il 2 luglio — come il titolo che potrebbe essere accompagnato dal debutto del teaser di The Odyssey, dato il legame comune con Universal Pictures, casa di produzione di entrambi i film.



Secondo quanto emerso dai primi report, si tratterà di un assaggio breve, della durata approssimativa di 20 secondi. Anche se al momento non sono stati diffusi dettagli specifici sulla trama, il pubblico spera che questa anticipazione contenga immagini tratte direttamente dal film, e non soltanto suggestioni visive o scritte enigmatiche.