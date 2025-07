Aldo, Giovanni e Giacomo, la loro vita in un documentario

Il 10 ottobre gli schermi italiani accoglieranno “Attitudini: nessuna”, il docu con cui Sophie Chiarello rende omaggio a 40 anni di amicizia e di palcoscenico del trio. L’opera – presentata dal gruppo Medusa alla convention Ciné di Riccione – ripercorre l’avventura del trio comico più amato dal pubblico italiano, nato come duo e completato dall’arrivo di Giacomo



È giubilo tra i fan di Aldo, Giovanni e Giacomo: la loro vita sarà il soggetto di un documentario.

Il 10 ottobre 2025 gli schermi italiani accoglieranno Attitudini: nessuna, il docu con cui Sophie Chiarello rende omaggio a quarant’anni di amicizia e di palcoscenico di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. L’opera – presentata dal gruppo Medusa alla convention Ciné di Riccione, dove l’amministratore delegato Giampaolo Letta e il direttore commerciale Paolo Orlando hanno illustrato il listino autunnale nel trentesimo anniversario della società – ripercorre l’avventura del trio comico più amato dal pubblico italiano, nato come duo e completato dall’arrivo di Giacomo.

Per ciò che concerne la genesi del progetto, la regia di Sophie Chiarello non nasce dal nulla: nel 2006 la cineasta aveva firmato il corto Un filo intorno al mondo, finalista ai Nastri d’argento, e aveva collaborato a La banda dei babbi Natale. Nel 2023 il David di Donatello Cecilia Mangini per il doc Il cerchio ha consolidato un percorso che oggi confluisce nel racconto di Aldo, Giovanni e Giacomo. Attorno a loro ruotano le testimonianze di Marina Massironi, Paolo Rossi, Arturo Brachetti e di quanti hanno incrociato la comicità del trio.



Il docu segue la trasformazione artistica dei 3 comici Attitudini: nessuna segue la trasformazione artistica dei tre comici, dai primi passi in due fino al successo televisivo, teatrale e cinematografico, affidandosi a materiali d'archivio e interviste inedite. La scelta di un titolo autoironico, capace di strizzare l'occhio alla loro modestia di facciata, sottolinea la professionalità e la creatività che li hanno resi un fenomeno intergenerazionale.

Il momento significativo Il documentario arriva in un frangente cruciale. Dopo la tiepida accoglienza di Fuga da Reuma Park nel 2016, Aldo, Giovanni e Giacomo si erano concessi una pausa di riflessione, ritrovando pubblico e critica con Odio l'estate nel 2020. Oggi celebrano non solo l'anniversario della propria carriera, ma anche la capacità di trasformare gli inciampi in ripartenze: un tema centrale che il film affronta con schiettezza.