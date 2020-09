Aldo, Giovanni e Giacomo: tre uomini e… una Collezione

Da lunedì 28 settembre è disponibile On Demand la Collezione ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, con alcuni dei film più amati del trio comico, da Tre uomini e una gamba a Reuma Park, passando per Tu la conosci Claudia?

Per celebrare il lavoro su grande schermo di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, a partire da lunedì 28 settembre sarà disponibile On Demand la Collezione ALDO, GIOVANNI E GIACOMO , un condensato delle loro opere più amate, che include le loro pellicole di culto e i loro maggiori successi al botteghino.

Ci sono dei personaggi del cinema e della televisione che nel tempo, grazie al loro straordinario lavoro e all’amore incondizionato del pubblico, sono diventati più che dei semplici divi, trasformandosi in vere e proprie istituzioni. Un caso emblematico è quello di Aldo, Giovanni e Giacomo , il trio comico che ha mosso i suoi primi passi nei cabaret e a teatro, per poi diventare cult in tv e trasformarsi poi in fenomeno del box office grazie a una serie di imprese cinematografiche di enorme successo.

Tra i film disponibili non può ovviamente mancare la pellicola da cui tutto è partito (almeno a livello cinematografico), ossia Tre uomini e una gamba, del 1997. Diretta da Aldo, Giovanni e Giacomo assieme a Massimo Venier, questa commedia folgorante metteva in luce tutto il potenziale del trio sul set, dimostrando così che i nostri eroi non erano adatti solo a mettere in scena sketch di breve durata, ma erano in grado anche di raccontare delle vere e proprie storie.



Nell’elenco della Collezione troviamo poi altri film stratosferici come la loro seconda “capatina” cinematografica, Così e la vita, o ancora Chiedimi se sono felice, La leggenda di Al, John e Jack e Tu la conosci Claudia?. E anche pellicole più recenti come Fuga da Reuma Park, che vede gli attori invecchiati per calarsi nei panni di tre anziani “detenuti” di una casa di riposo davvero particolare.



Rivedere Aldo, Giovanni e Giacomo all’opera sullo schermo è sempre un piacere per l’anima, più che un semplice divertimento: i tre sono infatti stati in grado, nelle loro pellicole, di portare nelle case degli italiani un cinema popolare di altissimo livello, che senza mai scadere nella trivialità ha regalato risate, ma anche momenti di riflessione a milioni di persone. Ora tutto questo è facilmente a portata… su Sky On Demand!