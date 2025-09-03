"La miglior sceneggiatura che abbia mai letto". Holland su The Odyssey

Tom Holland elogia The Odyssey di Nolan: "La sceneggiatura migliore che abbia mai letto"Cinema
L’attore britannico racconta l’esperienza indimenticabile sul set del kolossal ispirato al poema omerico, girato anche in Sicilia: “Lavorare con Nolan è come avere un posto in prima fila accanto a un maestro”
“The Odyssey di Christopher Nolan è la miglior sceneggiatura che abbia mai letto”, afferma convinto Tom Holland all’Agence France-Presse. L’attore si riferisce al nuovo, attesissimo film del regista britannico, “L’Odissea”, le cui riprese – svoltesi anche in Sicilia nella primavera scorsa – si sono concluse già da diversi mesi. Eppure, l’entusiasmo di Holland non accenna a diminuire. “Chris (Nolan) è un vero collaboratore: sa esattamente cosa vuole, ma non crea mai un ambiente in cui non puoi proporre idee o costruire il tuo personaggio in modo personale”, aggiunge l’attore, sottolineando il clima conviviale che ha caratterizzato il set.
UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE
Non è la prima volta che Holland si esprime in termini entusiastici. A luglio, in un’intervista a GQ Sports, aveva definito le riprese come “Il lavoro di una vita, senza dubbio” e “La miglior esperienza che abbia mai avuto su un set cinematografico”.
Un entusiasmo condiviso da un cast d’eccezione che Nolan ha radunato per questa epica – in tutti i sensi – rilettura dell’“Odissea”. Tra i protagonisti figurano: Matt Damon nei panni di Ulisse, lo stesso Tom Holland nel ruolo del figlio Telemaco ed a seguire Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal.
I DETTAGLI DELLA PRODUZIONE
The Odyssey rappresenta il primo film di Nolan dopo il trionfale Oppenheimer, vincitore di sette premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. Holland, parlando della collaborazione con il regista e la produttrice Emma Thomas, ha raccontato: “Conoscere lui ed Emma - produttrice - è stato assolutamente fantastico. Non ho mai visto nessuno lavorare come loro. C’è un motivo se sono considerati i migliori del settore. Avere un posto in prima fila, partecipare al processo creativo, collaborare con un vero maestro e imparare da lui… è stata la miglior esperienza della mia carriera.”
Durante un’intervista a Good Morning America, l’attore ha definito The Odyssey come “la telefonata di una vita”, paragonandola all’annuncio del suo ingaggio come Spider-Man, personaggio che tornerà a interpretare nel quarto capitolo attualmente in lavorazione. “Questo film – la cui uscita è prevista per l’estate 2026 - sarà qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che abbiamo mai visto prima”, ha concluso.
Credits: Webphoto e Ipa
