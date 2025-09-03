"La miglior sceneggiatura che abbia mai letto". Holland su The Odyssey

“The Odyssey di Christopher Nolan è la miglior sceneggiatura che abbia mai letto”, afferma convinto Tom Holland all’Agence France-Presse. L’attore si riferisce al nuovo, attesissimo film del regista britannico, “ L’Odissea ” , le cui riprese – svoltesi anche in Sicilia nella primavera scorsa – si sono concluse già da diversi mesi. Eppure, l’entusiasmo di Holland non accenna a diminuire. “Chris (Nolan) è un vero collaboratore: sa esattamente cosa vuole, ma non crea mai un ambiente in cui non puoi proporre idee o costruire il tuo personaggio in modo personale”, aggiunge l’attore, sottolineando il clima conviviale che ha caratterizzato il set.

Un entusiasmo condiviso da un cast d’eccezione che Nolan ha radunato per questa epica – in tutti i sensi – rilettura dell’“Odissea”. Tra i protagonisti figurano: Matt Damon nei panni di Ulisse, lo stesso Tom Holland nel ruolo del figlio Telemaco ed a seguire Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal.

Non è la prima volta che Holland si esprime in termini entusiastici. A luglio, in un’intervista a GQ Sports, aveva definito le riprese come “Il lavoro di una vita, senza dubbio” e “La miglior esperienza che abbia mai avuto su un set cinematografico”.

I DETTAGLI DELLA PRODUZIONE

The Odyssey rappresenta il primo film di Nolan dopo il trionfale Oppenheimer, vincitore di sette premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. Holland, parlando della collaborazione con il regista e la produttrice Emma Thomas, ha raccontato: “Conoscere lui ed Emma - produttrice - è stato assolutamente fantastico. Non ho mai visto nessuno lavorare come loro. C’è un motivo se sono considerati i migliori del settore. Avere un posto in prima fila, partecipare al processo creativo, collaborare con un vero maestro e imparare da lui… è stata la miglior esperienza della mia carriera.”

Durante un’intervista a Good Morning America, l’attore ha definito The Odyssey come “la telefonata di una vita”, paragonandola all’annuncio del suo ingaggio come Spider-Man, personaggio che tornerà a interpretare nel quarto capitolo attualmente in lavorazione. “Questo film – la cui uscita è prevista per l’estate 2026 - sarà qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che abbiamo mai visto prima”, ha concluso.