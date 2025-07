Christopher Nolan compie 55 anni, cinque cose da sapere sul regista

Nato a Londra il 30 luglio 1970, è considerato uno dei più influenti registi del XXI secolo nonché tra i primi dieci con i maggiori incassi della storia del cinema. Dalla trilogia del Cavaliere oscuro a Memento, Insomnia e Interstellar, sono tantissime le pellicole che è quasi impossibile non conoscere. Qualche curiosità sul due volte premio Oscar per il miglior film e la miglior regia con Oppenheimer

Christopher Nolan compie 55 anni. Il regista è nato il 30 luglio 1970 a Londra. Considerato uno dei più influenti e popolari direttori di film del XXI secolo, è tra i primi dieci con i maggiori incassi nella storia del cinema. Sono tantissime le sue pellicole che hanno ottenuto grande successo di critica e di pubblico, a partire dalla trilogia del Cavaliere oscuro e passando per il neo noir Memento, il thriller psicologico Insomnia e la fantascienza di Inception e Interstellar. Nel 2024 ha vinto due Oscar per la miglior regia e per il miglior film con Oppenheimer (che in totale ha ottenuto 7 statuette). Cinque cose da sapere su Christopher Nolan.

Il sodalizio con la moglie produttrice cinematografica Agli inizi della carriera, quando ancora realizzava cortometraggi, Christopher Nolan ha conosciuto la produttrice cinematografica Emma Thomas. Con lei ha scritto e prodotto il primo film, Following, un noir in bianco e nero a bassissimo costo (solo seimila dollari), girato per nove mesi nei fine settimana. Questa prima esperienza è valsa al regista diversi premi in vari festival del cinema, conquistando anche una calorosa accoglienza da parte della critica. Con Emma Thomas, che diventerà sua moglie, ha instaurato un sodalizio artistico e sentimentale che dura ormai da decenni. La coppia ha quattro figli e ha fondato la compagnia di produzione cinematografica Syncopy Films.

Il film preferito di Christopher Nolan Durante le riprese di Batman Begins, il regista ha detto al cast di guardare Blade Runner di Ridley Scott. Il motivo? È uno dei film fantascientifici più amati da Nolan oltre a essere la pellicola che lo ha ispirato per la rappresentazione del mondo di Gotham, un universo costellato di grandi edifici e palazzi cupi. Altro regista fonte d'ispirazione per il londinese è Alfred Hitchcock.

La prima sceneggiatura in prima persona gli è valsa l'Oscar Per il film Oppenheimer, Christopher Nolan ha curato ogni minimo dettaglio. Per prima cosa ha rifiutato l'invito della Warner Bros a usare la tecnica 3D perché riteneva che avrebbe distratto il pubblico dalla storia e considera questo strumento adatto ai videogiochi più che al cinema. Inoltre, in un'intervista, il regista ha rivelato di aver scritto la sceneggiatura in prima persona per la prima volta nella sua carriera. La scelta è stata presa per raccontare il film dal punto di vista di Oppenheimer, un modo per guardare la storia attraverso i suoi occhi. "Ho scritto la sceneggiatura in prima persona - ha raccontato - cosa che non avevo mai fatto prima. Non so se qualcuno l'abbia mai fatto prima. Ma il punto è che, con le sequenze a colori, che sono la maggior parte del film, tutto è raccontato dal punto di vista di Oppenheimer: stai letteralmente guardando attraverso i suoi occhi. Strana cosa da fare. Ma mi ha guidato su come girare il film".

Michael Caine, Cillian Murphy e Christian Bale sono gli attori con cui ha lavorato di più Christopher Nolan, un po' come tutti i registi, tende a richiamare sempre le persone con cui si è trovato meglio sul set. Suoi attori ricorrenti sono Christian Bale, Cillian Murphy e Michael Caine. Quest'ultimo è la persona con cui ha lavorato di più finora. Con la comparsa in Tenet, Michael Cane è apparso per la settima volta consecutiva in un film di Nolan, confermando di fatto uno dei sodalizi più importanti della storia del cinema. I due si sono incontrati per la prima volta sul set di Batman Begins, film nel quale Caine interpreta il ruolo del celebre maggiordomo Alfred, personaggio poi ripreso anche nelle due pellicole successive. Il set di Batman Begins è stato l'inizio della collaborazione ricorrente di Nolan anche con Cillian Murphy che ha diretto in sei pellicole, tra cui Oppenheimer, e Christian Bale che ha preso parte a quattro film del regista. Altre persone spesso chiamate a lavorare con il londinese sono i compositori Hans Zimmer (6 film) e Ludwig Göransson (2 film) e i direttori della fotografia Wally Pfister (7 film) e Hoyte van Hoytema (4 film).