È online il primo trailer di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan ispirato al poema di Omero. Con Matt Damon nei panni di Ulisse e Anne Hathaway in quelli di Penelope, il regista firma un racconto epico sul ritorno, il destino e la prova del tempo. L’uscita italiana è prevista per il 16 luglio 2026.

È stato diffuso oggi 22 dicembre il primo trailer di Odissea (The Odyssey), il nuovo e attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan, ispirato al poema epico di Omero. Un’anticipazione che conferma l’ambizione del progetto: riportare sul grande schermo uno dei racconti fondativi della cultura occidentale attraverso lo sguardo di uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo.

Protagonista del film è Matt Damon, che interpreta Ulisse, leggendario re di Itaca, impegnato nel lungo e pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Al suo fianco Anne Hathaway nel ruolo di Penelope, figura centrale dell’attesa e della fedeltà, presenza silenziosa ma decisiva nel cuore del racconto. Il trailer suggerisce un’epica intensa e fisica, in cui il viaggio non è solo geografico ma anche morale, mentale, identitario.

La storia segue il percorso di Ulisse attraverso prove e incontri mitici ormai archetipici: dal ciclope Polifemo alle Sirene, fino alla dea maga Circe. Ma, nello stile di Nolan, questi elementi sembrano assumere una dimensione meno illustrativa e più simbolica, diventando ostacoli interiori, incarnazioni del desiderio, della perdita e del tempo che scorre. Il ritorno a Itaca non appare come una semplice meta, ma come una sfida contro l’oblio e la trasformazione.

Dal punto di vista produttivo, Odissea si presenta come uno dei progetti più imponenti della carriera del regista. Le riprese principali si sono svolte tra il 25 febbraio e l’8 agosto 2025 e hanno coinvolto numerosi paesi, tra cui Marocco, Grecia, Italia, Islanda e Scozia, a conferma di una messa in scena che punta su paesaggi reali e scenari naturali per restituire la dimensione fisica e primordiale del viaggio.

Il trailer, costruito con il consueto rigore formale di Nolan, alterna immagini di vasti spazi marini, terre aspre e corpi messi alla prova, lasciando intravedere un’opera che ambisce a fondere spettacolo epico e riflessione esistenziale. Odissea sembra così inserirsi nel percorso del regista come un nuovo capitolo dedicato al tempo, all’attesa e al ritorno, temi che attraversano da sempre il suo cinema.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 16 luglio 2026, mentre l’uscita statunitense è prevista per il giorno successivo. Il trailer è solo il primo passo di un viaggio che si annuncia lungo e ambizioso, pronto a riportare Ulisse – e lo spettatore – al centro di un mito che continua a parlare al presente.