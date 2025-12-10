L'Odissea, il trailer esteso del film di Christopher Nolan in Imax

Attesa nelle sale il 17 luglio 2026, la pellicola farà incursione negli Stati Uniti già dal prossimo fine settimana con il prologo in versione estesa. Successivamente sarà la volta del trailer ufficiale

Il film L’Odissea di Christopher Nolan, atteso nelle sale il 17 luglio 2026, farà un’incursione nei cinema degli Stati Uniti già nel prossimo fine settimana. A partire dal 12 dicembre, prima delle proiezioni Imax 70mm delle riedizioni delle pellicole I peccatori di Ryan Coogler e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, il pubblico potrà infatti assistere al prologo di quasi sei minuti della nuova opera del regista. Successivamente, il 19 dicembre, il grande schermo ospiterà sia il trailer ufficiale in versione ridotta (ma comunque integrale) prima di tutte le proiezioni del film Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron, sia il prologo in versione estesa esclusivamente prima delle proiezioni Imax di Avatar 3. Il trailer esteso debutterà sugli schermi Imax 70mm non solo in quanto formato preferito di Nolan, ma anche perché le riprese della pellicola sono state eseguite interamente con telecamere Imax. Il precedente successo del regista, Oppenheimer, aveva ottenuto grandi consensi proprio grazie alla versione Imax, con il formato premium che aveva garantito una porzione del 20 per cento di incassi al botteghino. In ogni caso, gli attesissimi trailer non saranno i primi sguardi rivolti alle avventure di Ulisse. In estate, un teaser della durata di un minuto aveva fatto capolino prima delle proiezioni dei film Jurassic World Rebirth – La rinascita di Gareth Edwards e Superman di James Gunn.

LA TRAMA, IL CAST E I BIGLIETTI IN VENDITA CON UN ANNO DI ANTICIPO Adattamento del poema epico greco L’Odissea di Omero, l’omonimo film di Christopher Nolan racconta il lungo e pericoloso viaggio verso casa dopo la guerra di Troia del re di Itaca Ulisse (Matt Damon). Il cast include anche Tom Holland nei panni del figlio Telemaco, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Betnthal e Corey Hawkins. “L’Odissea di Christopher Nolan è la migliore sceneggiatura che io abbia mai letto”, aveva dichiarato lo scorso settembre Tom Holland all’Agence France-Press. “Sarà epico in un modo diverso”, aveva invece dichiarato Corey Hawkins in occasione del Toronto Film Festival. Intanto, con uno slancio promozionale senza precedenti, la casa di produzione Universal Pictures ha messo in vendita i biglietti – esclusivamente per le proiezioni in Imax 70mm e in una limitata selezione di sale e di orari – ben 12 mesi prima della data di uscita del film. I biglietti tradizionali, invece, saranno messi in vendita nel periodo più a ridosso della data di uscita della pellicola. Approfondimento "La miglior sceneggiatura che abbia mai letto". Holland su The Odyssey