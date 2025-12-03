Le prime immagini montate di Mother Mary hanno già fatto drizzare le antenne agli appassionati di pellicole musicali, di moda e di storie soprannaturali.

A questo pubblico già ampio si aggiungono poi i fan di Anne Hathaway che non hanno mai visto l'attrice premio Oscar in un ruolo così diverso da quelli interpretati in precedenza.

L'attrice statunitense qui è Mary, una popstar che è decisa a tornare al centro della scena dopo anni difficili. Per farlo, ha bisogno di rivedere sé stessa nel profondo.

Il film diretto da David Lowery uscirà nelle sale americane nella primavera del 2026 (la data è ancora da confermare). In Italia la distribuzione è a cura di I Wonder Pictures.

La trama

Mary (Anne Hathaway) vuole riappropriarsi del posto che aveva un tempo nel mondo della musica ma per farlo ha bisogno di trovare nuova consapevolezza, così si rivolge a Sam (Michaela Coel), stilista e vecchia amica, perché l'aiuti con la realizzazione dell'abito con cui tornerà ad esibirsi. Il loro incontro, mostrato nel primo trailer ufficiale del film, lascia intuire i contorni di un rapporto speciale e misterioso, che si carica di oscurità col passare del tempo.

Le due donne sembrano condividere fin da subito molto di più dell'obiettivo: far tornare Mary sul palco con un'immagine rinnovata.

Oltre la musica, oltre la moda, oltre loro stesse. Quale rituale hanno compiuto per far risplendere Mary sotto i riflettori?

Con lo sviluppo della storia i contorni della realtà si sfilacciano e diventano sempre più fumosi, fino a perdersi nel sogno.

“Questa non è una ghost story”, si legge sul primo poster e nel primo trailer. Si tratta piuttosto di “una preghiera”, “un abito”, “un tradimento”, “un sacrificio”, “una rinascita”.

Quale legame oscuro condividono Mary e Sam?



Un cast stellare tutto al femminile

David Lowery, il regista americano che ha firmato Storia di un fantasma, Sir Gawain e il Cavaliere Verde e Peter Pan & Wendy, ha realizzato una nuova storia che mescola i generi e che può essere inquadrata come un melodramma epico nel quale non mancano sequenze musicali, fantastiche ed horror.

Si tratta certamente di un'opera che sta già facendo discutere i cinefili che hanno già lodato l'estetica della pellicola, una storia oscura che sprigiona una intensa energia femminile sostenuta da un cast di protagoniste dello showbiz la cui alchimia sarà certamente determinante per il successo del film al box office.

Nel cast, oltre a Michaela Coel, che affianca la protagonista Hathaway, ci sono Hunter Schafer (volto di Euphoria e di Cuckoo), poi Alba Baptista, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Isaura Barbé-Brown ed FKA Twigs, coinvolta anche per la essenziale parte musicale originale, alla quale hanno lavorato Charli XCX e Jack Antonoff, il produttore di Taylor Swift.

Musica, moda, mistero, fama e ossessione. Siamo già in attesa di altre anticipazioni.