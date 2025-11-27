X Factor 2025, chi è stato eliminato al sesto Live Show. VIDEO

Al termine di due manche di cover per i sei artisti in gara è arrivato il fatidico verdetto: la sfida del sesto Live Show di XF2025 vede uscire di scena tellynonpiangere e TOMASI, rispettivamente della squadra di Francesco Gabbani e Jake La Furia

La sfida del sesto Live Show (RIVIVI QUI LA DIRETTA) tra i concorrenti di Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi si fa sempre più intensa e avvincente che mai. E la semifinale di XF2025 vede arrivare la prima durissima eliminazione: è tellynonpiangere, in squadra di Francesco Gabbani, a dire addio al sogno di arrivare in finale. Mentre rob, la più votata, ha ottenuto direttamente il pass per la finalissima al termine della prima manche, il meno votato della seconda risulta essere tellynonpiangere, che viene subito eliminato.



A seguire, e per molti, inaspettatamente, al ballottaggio troviamo eroCaddeo sulle note di Sei acqua di Venerus e TOMASI che porta il suo cavallo di battaglia Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. A decidere le sorti dei due concorrenti è la giuria che emette il suo insindacabile giudizio e così ha votato: Jake La Furia elimina eroCaddeo, mentre Achille Lauro, Paola Iezzi e Francesco Gabbani eliminano TOMASI. eroCaddeo emozionatissimo vola in finale, è lui il quarto finalista di questa edizione di X Factor.

Dopo i complimenti e gli in bocca al lupo per i talenti uscenti, la sfida continua tra rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo, giovedì prossimo in diretta su Sky e in streaming su NOW da Piazza del Plebiscito a Napoli.

GUARDA QUI TUTTI I VIDEO DI XF2025

Chi è tellynonpiangere

E’ il progetto musicale di Giorgio Campagnoli, classe 2001, originario della provincia bolognese. Il suo percorso inizia quasi per caso a 17 anni, registrando i primi brani con un amico tramite cellulare. Quello che nasce come un gioco si trasforma presto in una necessità espressiva: la musica diventa rifugio, diario emotivo e strumento di condivisione. La sua scrittura, intima e autentica, trasforma vissuti personali in racconti universali. Con ogni brano, tellynonpiangere costruisce un universo sonoro e narrativo capace di abbracciare chi ascolta, offrendo conforto e senso di appartenenza.

Chi è TOMASI





Alessandro Tomasi, in arte TOMASI, è originario di Marcon, un piccolo paese in provincia di Venezia. Ha 16 anni e frequenta il liceo scientifico. Cantautore, scrive e produce i suoi brani da quando aveva 13 anni e suona la chitarra e il pianoforte. La sua musica spazia tra Pop, Pop-Rock e cantautorato. Nei suoi testi non parla solo d’amore, ma anche di sé stesso e di ciò che lo circonda, in modo più introspettivo. Il suo obiettivo è trasmettere qualcosa di forte a chi lo ascolta, far provare anche solo un po’ di quello che prova mentre canta, mentre scrive, mentre vive.