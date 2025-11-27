Nella semifinale di X Factor 2025 (SPECIALE) – lo show Sky Original prodotto da Fremantle – i sei artisti ancora in gara (TUTTI I CONCORRENTI–COME VOTARE) affronteranno l’ultimo tesissimo scoglio prima della finalissima di giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi assisteranno a due manche di cover che porteranno all’eliminazione di due concorrenti e definiranno così il quartetto dei finalisti. Nella prima manche, l’orchestra dal vivo accompagnerà gli artisti. Seguirà un verdetto, ma in positivo: grazie all’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permette di avere tre voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà direttamente il pass per la finalissima. Nella seconda manche “classica”, invece, il meno votato sarà subito eliminato, mentre penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio con i rispettivi cavalli di battaglia, fino alla scoperta del secondo eliminato.

Oggi, giovedì 27 novembre alle ore 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demande su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8), in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago con la conduzione di Giorgia, nella manche orchestrale i concorrenti si esibiranno nella seguente setlist:

· Squadra Achille Lauro :

- eroCaddeo: Viva la Vida dei Coldplay

· Squadra Francesco Gabbani :

- tellynonpiangere: A te di Jovanotti

- PierC: All I Ask di Adele

· Squadra Jake La Furia :

- TOMASI: Anna e Marco di Lucio Dalla

- DELIA: I pirati a Palermu di Otello Profazio(nella versione di Rosa Balistreri)

· Squadra Paola Iezzi :

- rob: Decode dei Paramore

Nella manche “classica” i concorrenti si esibiranno nella seguente setlist:

· Squadra Achille Lauro :

- eroCaddeo: Vedrai, vedrai di Luigi Tenco

· Squadra Francesco Gabbani :

- tellynonpiangere: Niente panico di Ghali

- PierC: Bohemian Rhapsody dei Queen

· Squadra Jake La Furia :

- TOMASI: Story of My Life degli One Direction

- DELIA: Sei bellissima di Loredana Berté

· Squadra Paola Iezzi :

- rob: Happier Than Ever di Billie Eilish

Prima ospite sarà Brina Knauss con i suoni techno house e le sonorità contemporanee ricche di groove. Secondo ospite sarà Irama, tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Artista da record – con 53 dischi di platino e oltre 3 miliardi di streaming – ha appena pubblicato il nuovo album Antologia della vita e della morte, entrato direttamente alla numero uno, e l’11 giugno 2026 terrà il primo attesissimo concerto allo Stadio San Siro.

Prima di ogni puntata torna anche l’appuntamento con Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, che in diretta dal backstage catturerà l’adrenalina e le emozioni dei protagonisti.

Il dietro le quinte continua con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOWche racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione in studio dei brani.

Il mercoledì non manca neppure l’appuntamento alle ore 21:15su Sky Uno e in streaming su NOWdi Road to X Factor 2025, che ripercorre il percorso dei concorrenti con le esibizioni più belle e i momenti chiave della settimana, fino al nuovo Live Show.