X Factor 2025 al via stasera: scopri come votare i concorrenti
Lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra finalmente nella sua fase più attesa: stasera si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show (tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW). Le squadre sono pronte a sfidarsi in diretta nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano). Scopri come votare il tuo talento preferito
Il momento tanto atteso è alle porte, dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nel vivo, e stasera, giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. I terzetti sono formati e già entusiasti di confrontarsi in diretta: quattro squadre diverse per stile, personalità e visione musicale, determinate a contendersi la vittoria sul palco dei Live. Pronti a supportare il tuo talento preferito? Scopri come votare, qui di seguito in fondo a questo articolo.
Le quattro squadre in gara
Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara (VIDEO) arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – dopo l’indimenticabile e straordinario capitolo finale della scorsa stagione – a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli.
La squadra di Achille Lauro è composta da Layana Oriot, in arte Layana, Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, e dall’X Pass Copper Jitters.
La squadra di Francesco Gabbani è composta da Giorgio Campagnoli in arte tellynonpiangere, da Michelle Lufo in arte Michelle e dall’X Pass Piercesare Fagioli, in arte PierC.
La squadra di Jake La Furia è composta da Alessandro Tomasi, in arte Tomasi, da Amanda Bottini, in arte Amanda, e dall’X Pass Delia Buglisi, in arte Delia.
La squadra di Paola Iezzi è composta da Vincenzo Viscardi, in arte Viscardi, Roberta Scandurra, in arte rob, e dall’X Pass Mayu Lucisano, in arte Mayu.
I quattro canali di voto
Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:
WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;
App X FACTOR 2025: scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;
Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando;
Sky Glass: tasto interattività del telecomando.
L’app di X Factor
L’app di X Factor 2025 ha 3 sezioni
HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025;
PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;
VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2025.
XF sui social
Sito ufficiale xfactor.sky.it
Hashtag ufficiale #XF2025
Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit
Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit
X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It
TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit
Youtube xfactoritalia | Sky