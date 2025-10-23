Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
X Factor

X Factor 2025 al via stasera: scopri come votare i concorrenti

TV Show sky uno
foto di Virginia Bettoja

Lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra finalmente nella sua fase più attesa: stasera si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show (tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW). Le squadre sono pronte a sfidarsi in diretta nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano). Scopri come votare il tuo talento preferito

Il momento tanto atteso è alle porte, dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nel vivo, e stasera, giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. I terzetti sono formati e già entusiasti di confrontarsi in diretta: quattro squadre diverse per stile, personalità e visione musicale, determinate a contendersi la vittoria sul palco dei Live. Pronti a supportare il tuo talento preferito? Scopri come votare, qui di seguito in fondo a questo articolo.

 

GUARDA QUI TUTTI I VIDEO DI XF2025 

Le quattro squadre in gara

Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara (VIDEO) arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – dopo l’indimenticabile e straordinario capitolo finale della scorsa stagione – a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli.

 

La squadra di Achille Lauro è composta da Layana Oriot, in arte Layana, Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, e dall’X Pass Copper Jitters.

 

La squadra di Francesco Gabbani è composta da Giorgio Campagnoli in arte tellynonpiangere, da Michelle Lufo in arte Michelle e dall’X Pass Piercesare Fagioli, in arte PierC.

 

La squadra di Jake La Furia è composta da Alessandro Tomasi, in arte Tomasi, da Amanda Bottini, in arte Amanda, e dall’X Pass Delia Buglisi, in arte Delia.

 

La squadra di Paola Iezzi è composta da Vincenzo Viscardi, in arte Viscardi, Roberta Scandurra, in arte rob, e dall’X Pass Mayu Lucisano, in arte Mayu.

Approfondimento

X Factor 2025, da giovedì iniziano i Live con ospite Annalisa

I quattro canali di voto

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

 

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

App X FACTOR 2025: scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando;

Sky Glass: tasto interattività del telecomando.

Approfondimento

X Factor 2025, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai Live. FOTO

L’app di X Factor

L’app di X Factor 2025 ha 3 sezioni
 

HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025;

PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;

VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2025.

Approfondimento

X Factor 2025: le interviste ai giudici e a Giorgia

XF sui social

Sito ufficiale xfactor.sky.it

 

Hashtag ufficiale #XF2025

 

Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit

X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit

Youtube xfactoritalia | Sky

Approfondimento

X Factor 2025, segui il Daily

Spettacolo: Ultime notizie

Mecna presenta l'album Discordia, Armonia e Altri Stati d'Animo

Fabrizio Basso

X Factor 2025 al via stasera: scopri come votare i concorrenti

TV Show sky uno

Lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra finalmente nella sua fase più attesa: stasera si...

X Factor, ecco come i concorrenti si preparano all'inizio dei Live

TV Show sky uno

In attesa che si apra il sipario sui Live Show di XF2025 (stasera, giovedì 23 ottobre su Sky e in...

30 foto

Festa del Cinema di Roma 2025, i look sul red carpet di oggi

Cinema

L'ottava giornata della kermesse fa spazio a Jafar Panahi, autore iraniano della...

16 foto

Emily in Paris 5, online il teaser trailer della nuova stagione

Serie TV

Netflix ha rilasciato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, in arrivo il 18...

Spettacolo: Per te