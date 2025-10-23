X Factor 2025 al via stasera: scopri come votare i concorrenti

Il momento tanto atteso è alle porte, dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nel vivo, e stasera, giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. I terzetti sono formati e già entusiasti di confrontarsi in diretta: quattro squadre diverse per stile, personalità e visione musicale, determinate a contendersi la vittoria sul palco dei Live. Pronti a supportare il tuo talento preferito? Scopri come votare, qui di seguito in fondo a questo articolo.

