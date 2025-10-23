X Factor 2025, la prima puntata di Live in diretta. Ospite Annalisa

È tutto pronto per la prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE), lo show Sky Original prodotto da Fremantle dove i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi valuteranno i 12 artisti in gara (TUTTI I CONCORRENTI – LA PREPARAZIONE DEI CONCORRENTI - COME VOTARE), divisi in quattro squadre da tre componenti ciascuna.

Oggi, giovedì 23 ottobre alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8), in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago con la conduzione di Giorgia, i talenti si esibiranno tra performance e colpi di scena per cercare di realizzare il sogno della finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli, in programma il 4 dicembre con un evento gratuito. In particolare, nel primo Live Show i 12 concorrenti si esibiranno in due manche di cover.

Ecco le quattro squadre:

· Achille Lauro: LAYANA, Copper Jitters, eroCaddeo

· Francesco Gabbani: tellynonpiangere, MICHELLE, PierC

· Jake La Furia: TOMASI, AMANDA, DELIA

· Paola Iezzi: VISCARDI, rob, MAYU

Ospite del primo Live sarà Annalisa, che sarà protagonista di una performance speciale grazie all’energia del nuovo album Ma io sono fuoco, uscito il 10 ottobre. Il disco si è piazzato subito al numero 1 nella classifica degli album più venduti della settimana. Per accompagnare il nuovo progetto discografico, la cantante si prepara anche al ritorno live con il tour Ma noi siamo fuoco, Capitolo I, il nuovo viaggio che partirà dal 15 novembre nei palasport delle principali città italiane e che vanta già date sold out, compresa la doppia di Milano.

Prima di ogni puntata torna anche l’appuntamento con Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, che in diretta dal backstage catturerà l’adrenalina e le emozioni dei protagonisti.

Il dietro le quinte continua con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW che racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione in studio dei brani.

Il mercoledì non manca neppure l’appuntamento alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW di Road to X Factor 2025, che ripercorre il percorso dei concorrenti con le esibizioni pù belle e i momenti chiave della settimana, fino al nuovo Live Show.