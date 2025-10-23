X Factor 2025, la prima puntata di Live in diretta. Ospite Annalisa

X Factor 2025, al via i Live Show con ospite Annalisa. LA DIRETTA
Alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW, in diretta dall'X Factor Arena, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi valuteranno i 12 artisti in gara divisi in quattro squadre da tre componenti ciascuna. Con la conduzione di Giorgia, i talenti si esibiranno in due manche di cover. Ospite Annalisa, protagonista di una performance speciale grazie all’energia del nuovo album Ma io sono fuoco, uscito il 10 ottobre
in evidenza
È tutto pronto per la prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE), lo show Sky Original prodotto da Fremantle dove i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi valuteranno i 12 artisti in gara (TUTTI I CONCORRENTI – LA PREPARAZIONE DEI CONCORRENTI - COME VOTARE), divisi in quattro squadre da tre componenti ciascuna.
Oggi, giovedì 23 ottobre alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8), in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago con la conduzione di Giorgia, i talenti si esibiranno tra performance e colpi di scena per cercare di realizzare il sogno della finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli, in programma il 4 dicembre con un evento gratuito. In particolare, nel primo Live Show i 12 concorrenti si esibiranno in due manche di cover.
Ecco le quattro squadre:
· Achille Lauro: LAYANA, Copper Jitters, eroCaddeo
· Francesco Gabbani: tellynonpiangere, MICHELLE, PierC
· Jake La Furia: TOMASI, AMANDA, DELIA
· Paola Iezzi: VISCARDI, rob, MAYU
Ospite del primo Live sarà Annalisa, che sarà protagonista di una performance speciale grazie all’energia del nuovo album Ma io sono fuoco, uscito il 10 ottobre. Il disco si è piazzato subito al numero 1 nella classifica degli album più venduti della settimana. Per accompagnare il nuovo progetto discografico, la cantante si prepara anche al ritorno live con il tour Ma noi siamo fuoco, Capitolo I, il nuovo viaggio che partirà dal 15 novembre nei palasport delle principali città italiane e che vanta già date sold out, compresa la doppia di Milano.
Prima di ogni puntata torna anche l’appuntamento con Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, che in diretta dal backstage catturerà l’adrenalina e le emozioni dei protagonisti.
Il dietro le quinte continua con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW che racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione in studio dei brani.
Il mercoledì non manca neppure l’appuntamento alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW di Road to X Factor 2025, che ripercorre il percorso dei concorrenti con le esibizioni pù belle e i momenti chiave della settimana, fino al nuovo Live Show.
X Factor Daily, come e dove seguire la vita dei concorrenti nel loft
Il dietro le quinte continua con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW che racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione in studio dei brani.
X Factor 2025, riparte il Daily: come e dove seguire i concorrentiVai al contenuto
Ante Factor, la diretta dal backstage con Mariasole Pollio
Prima di ogni puntata torna anche l’appuntamento con Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, che in diretta dal backstage catturerà l’adrenalina e le emozioni dei protagonisti.
Chi è Mariasole Pollio, conduttrice dell'Ante Factor 2025. FOTOVai al contenuto
Ecco come i concorrenti si preparano all'inizio dei Live Show
In attesa di aprire il sipario sui Live Show di XF2025, siamo stati nel backstage delle prove per incontrare i 12 talenti che si sfideranno in diretta. Ecco che cosa ci hanno raccontato.
X Factor, ecco come i concorrenti si preparano all'inizio dei LiveVai al contenuto
Ospite Annalisa con l'energia dell'album Ma io sono fuoco
Ospite del primo Live sarà Annalisa, protagonista di una performance speciale grazie all’energia del nuovo album Ma io sono fuoco, uscito il 10 ottobre. Il disco si è piazzato subito al numero 1 nella classifica degli album più venduti della settimana. Per accompagnare il nuovo progetto discografico, la cantante si prepara anche al ritorno live con il tour Ma noi siamo fuoco, Capitolo I, il nuovo viaggio che partirà dal 15 novembre nei palasport delle principali città italiane e che vanta già date sold out, compresa la doppia di Milano.
Come votare i concorrenti
Lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nella fase più attesa: si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show (tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW). Scopri come votare il tuo talento preferito.
X Factor 2025 al via stasera: scopri come votare i concorrentiVai al contenuto
Due manche di cover
Oggi, giovedì 23 ottobre alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8), in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago con la conduzione di Giorgia, i talenti si esibiranno tra performance e colpi di scena per cercare di realizzare il sogno della finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli, in programma il 4 dicembre con un evento gratuito. In particolare, nel primo Live Show i 12 concorrenti si esibiranno in due manche di cover.
I 12 concorrenti ai Live: le squadre
Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Achille Lauro avevano scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ogni squadra da portare ai Live.
Ecco le quattro squadre:
· Achille Lauro: LAYANA, Copper Jitters, eroCaddeo
· Francesco Gabbani: tellynonpiangere, MICHELLE, PierC
· Jake La Furia: TOMASI, AMANDA, DELIA
· Paola Iezzi: VISCARDI, rob, MAYU
X Factor 2025, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai Live. FOTOVai al contenuto
X Factor 2025, stanno per iniziare i Live Show
È tutto pronto per la prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE), lo show Sky Original prodotto da Fremantle dove i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi valuteranno i 12 artisti in gara, divisi in quattro squadre da tre componenti ciascuna.
X Factor, ecco come i concorrenti si preparano all'inizio dei Live
In attesa che si apra il sipario sui Live Show di XF2025 (stasera, giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su NOW), siamo stati nel backstage delle prove per incontrare i 12 talenti che si sfideranno in diretta sul palco del Teatro Repower di Assago (Milano). Ecco cosa ci hanno raccontato i concorrenti delle squadre dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia A cura di Barbara Ferrara