X Factor 2025, chi è stato eliminato al primo Live ieri sera. VIDEO

A uscire di scena al ballottaggio con AMANDA sono i Copper Jitters in squadra con Achille Lauro. Prima di abbandonare il palco di XF2025, i ragazzi ringraziano per la possibilità ricevuta, per i complimenti e per le critiche: "Faremo tesoro di tutto". La sfida continua, giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

I primi eliminati della nuova edizione di X Factor (RIVIVI QUI LA DIRETTA) sono i Copper Jitters. La scelta viene presa direttamente dai giudici alla fine di una lunga serata di esibizioni chiusa al ballottaggio con AMANDA (Team Jake La Furia). Il voto decisivo è quello di Paola Iezzi: "Penso che Lauro abbia fatto un lavoro veramente incredibile, loro hanno suonato bene, detto questo, non mi hanno sorpreso come avrei voluto, nella performance c'è stato qualcosa che non ha funzionato, forse un'energia che non mi è arrivata, mi dispiace tantissimo ma devo eliminare i Copper".

Il ballottaggio

I Copper Jitters vanno al ballottaggio e si sfidano a colpi di cavalli di battaglia con AMANDA che regala il suo meglio sulle note del brano People Help the People di Birdy, la band capitanata da Patty Red risponde alla sfida con il pezzo Come Together dei Beatles, ma non convince. Il frontman stasera non è in formissima, come ci rivela Giorgia dopo il verdetto. I giochi sono fatti, questo è X Factor.



L'eliminazione e i saluti finali

La band incassa l'amaro verdetto e raccoglie gli applausi. Dopo aver ringraziato per la possibilità ricevuta, i complimenti e le critiche "faremo tesoro di tutto, sicuramente ci aiuteranno in futuro", i ragazzi ricevono il saluto di incoraggiamento del proprio giudice che li sprona con queste parole: "Una carriera è fatta di tanti tasselli, bisogna saper perdere e accettare sempre le perdite, in bocca al lupo e farete grandi cose".

chi sono i Copper Jitters

Sono una band italiana emergente di genere punk-rock, formatasi di recente a Milano. Il gruppo si è conosciuto casualmente durante una jam session jazz alla Corte dei Miracoli, un locale della scena musicale underground, e ha presto virato verso sonorità più energiche e irriverenti. Sono composti da quattro membri: Patty Red frontman e cantante, Fabio Valvassori chitarrista e seconde voci, Donato Pio Sardone al basso e Matteo Genesio Traisci alla batteria.

