X Factor 2025, da giovedì iniziano i Live con ospite Annalisa

Una selezione appassionante, piena di colpi di scena e soprattutto di performance che hanno già lasciato il segno: dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nella sua fase più attesa, e giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. I Live Show di X Factor sono sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8.



Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – dopo l’indimenticabile e straordinario capitolo finale della scorsa stagione – a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. Un ritorno speciale in una delle piazze più iconiche e visitate d’Italia, dove si terrà un evento gratuito e aperto a tutti, tra scenografie spettacolari, ospiti a sorpresa e l’entusiasmo del pubblico: il tutto per proclamare il vincitore di questa nuova edizione.

