X Factor 2025, riparte il Daily: come e dove seguire i concorrenti

È già ripartito dopo la puntata delle Last Call il Daily di X Factor 2025 ( LO SPECIALE ), l’appuntamento quotidiano in programma tutti i giorni alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW che racconta giorno per giorno la vita dei 12 concorrenti in gara . Le loro storie saranno al centro di tutto, dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ai commenti del post puntata, oltre a un racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi all’interno del Loft . Il percorso sarà verticale e approfondito sulla preparazione dei Live Show, ed esprimerà il punto di vista degli artisti in gara anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile. Tra gli appuntamenti ricorrenti ci saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e, dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e sulle modalità di lavoro sul nuovo brano, inizierà a costruire attraverso un lavoro “vero” il brano che porteranno sul palco dei Live. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre nella puntata del venerdì andrà in onda la consueta riduzione della puntata Live del giorno precedente.

I LIVE SHOW

Una selezione appassionante, piena di colpi di scena e soprattutto di performance che hanno già lasciato il segno: dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nella sua fase più attesa, e giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si apre il capitolo decisivo dei Live Show, che andranno in onda ogni giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21.30 su TV8. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – dopo l’indimenticabile e straordinario capitolo finale della scorsa stagione – a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. Un ritorno speciale in una delle piazze più iconiche e visitate d’Italia, dove si terrà un evento gratuito e aperto a tutti, tra scenografie spettacolari, ospiti a sorpresa e l’entusiasmo del pubblico: il tutto per proclamare il vincitore di questa nuova edizione. A condurre i Live Show in diretta sarà Giorgia, pronta a guidare i ragazzi e accompagnare il pubblico nel cuore della gara con la sua energia, la sua empatia e la sua eleganza. Al tavolo dei giudici, quattro personalità forti e complementari – Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che guideranno le loro squadre e si sfideranno a colpi di talento, seguendo da vicino ogni dettaglio della preparazione dei loro artisti, dalla scelta dei brani alla costruzione delle performance. Dopo settimane di selezioni serrate e scelte spesso sofferte, i terzetti sono finalmente formati: quattro squadre diverse per stile, personalità e visione musicale, pronte a contendersi la vittoria sul palco dei Live.

Squadra di Achille Lauro

Il team di Achille Lauro mixa creatività e autenticità, tra pop, rock e cantautorato: in comune LAYANA, Copper Jitters ed eroCaddeo hanno la precisa volontà di farsi conoscere.

Squadra di Francesco Gabbani

Il gruppo di Francesco Gabbani unisce indie, pop, elettronica e cantautorato, con tre personalità curiose e indipendenti: tellynonpiangere, MICHELLE e PierC.

Squadra di Jake La Furia

Jake La Furia ha scelto tre artisti diversi tra loro per stile ma accomunati dalla forte identità e da una sensibilità autentica: TOMASI, AMANDA e DELIA.

Squadra di Paola Iezzi

Pop, colore e sperimentazione, perfettamente in linea col giudice: la squadra di Paola è un concentrato di energia e stile con VISCARDI, rob e MAYU.

