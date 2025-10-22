X Factor 2025, riparte il Daily: come e dove seguire i concorrenti

X Factor 2025, riparte il Daily: come e dove seguire la vita dei concorrenti nel loft
È già ripartito l’appuntamento quotidiano in programma tutti i giorni alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW che racconta giorno per giorno le storie dei 12 artisti in gara, dalla sala prove alla costruzione di brani in arrivo ai Live Show
È già ripartito dopo la puntata delle Last Call il Daily di X Factor 2025 (LO SPECIALE), l’appuntamento quotidiano in programma tutti i giorni alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW che racconta giorno per giorno la vita dei 12 concorrenti in gara. Le loro storie saranno al centro di tutto, dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ai commenti del post puntata, oltre a un racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi all’interno del Loft. Il percorso sarà verticale e approfondito sulla preparazione dei Live Show, ed esprimerà il punto di vista degli artisti in gara anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile. Tra gli appuntamenti ricorrenti ci saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e, dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e sulle modalità di lavoro sul nuovo brano, inizierà a costruire attraverso un lavoro “vero” il brano che porteranno sul palco dei Live. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre nella puntata del venerdì andrà in onda la consueta riduzione della puntata Live del giorno precedente.
I LIVE SHOW
Una selezione appassionante, piena di colpi di scena e soprattutto di performance che hanno già lasciato il segno: dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nella sua fase più attesa, e giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, si apre il capitolo decisivo dei Live Show, che andranno in onda ogni giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21.30 su TV8. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara arriveranno nell’X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – dopo l’indimenticabile e straordinario capitolo finale della scorsa stagione – a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. Un ritorno speciale in una delle piazze più iconiche e visitate d’Italia, dove si terrà un evento gratuito e aperto a tutti, tra scenografie spettacolari, ospiti a sorpresa e l’entusiasmo del pubblico: il tutto per proclamare il vincitore di questa nuova edizione. A condurre i Live Show in diretta sarà Giorgia, pronta a guidare i ragazzi e accompagnare il pubblico nel cuore della gara con la sua energia, la sua empatia e la sua eleganza. Al tavolo dei giudici, quattro personalità forti e complementari – Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che guideranno le loro squadre e si sfideranno a colpi di talento, seguendo da vicino ogni dettaglio della preparazione dei loro artisti, dalla scelta dei brani alla costruzione delle performance. Dopo settimane di selezioni serrate e scelte spesso sofferte, i terzetti sono finalmente formati: quattro squadre diverse per stile, personalità e visione musicale, pronte a contendersi la vittoria sul palco dei Live.
Squadra di Achille Lauro
Il team di Achille Lauro mixa creatività e autenticità, tra pop, rock e cantautorato: in comune LAYANA, Copper Jitters ed eroCaddeo hanno la precisa volontà di farsi conoscere.
Squadra di Francesco Gabbani
Il gruppo di Francesco Gabbani unisce indie, pop, elettronica e cantautorato, con tre personalità curiose e indipendenti: tellynonpiangere, MICHELLE e PierC.
Squadra di Jake La Furia
Jake La Furia ha scelto tre artisti diversi tra loro per stile ma accomunati dalla forte identità e da una sensibilità autentica: TOMASI, AMANDA e DELIA.
Squadra di Paola Iezzi
Pop, colore e sperimentazione, perfettamente in linea col giudice: la squadra di Paola è un concentrato di energia e stile con VISCARDI, rob e MAYU.
ANTE FACTOR CON MARIASOLE POLLIO E ROAD TO X FACTOR 2025
Torna l’appuntamento con Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, per raccontare in tempo reale emozioni e tensioni dei protagonisti. Alla conduzione, quest’anno, ci sarà Mariasole Pollio, che entra così per la prima volta nella famiglia di X Factor. Il mercoledì sarà invece la volta di Road To X Factor 2025, in onda alle ore 21:15, un racconto che ripercorre il percorso dei concorrenti fino al nuovo Live Show, con le esibizioni più belle e i momenti chiave della settimana.
