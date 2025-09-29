Palinsesto Sky 2025/2026, la programmazione dei tv show e dei talent

10/16

Il capitano Costantino della Gherardesca sarà affiancato dai tre inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, ognuno dei quali racconterà un Paese della rotta che parte dall’Indonesia, arriva in Cina e si chiude in Giappone. Le prime cinque coppie nella compagnia dei viaggiatori in gara sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano e Dani Faiv e Tony 2milli

Pechino Express, i Complici: "L'obiettivo per noi non era vincere"