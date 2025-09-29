Palinsesto Sky 2025/2026, la programmazione dei tv show e dei talent

Palinsesto Sky 2025/26 dei tv show: da XF a MasterChef, da 4 Ristoranti a Money Road
La stagione dell’intrattenimento Sky ha preso il via e si preannuncia spettacolare e carica di novità. Ci sono Bruno Barbieri 4 Hotel, la formazione inedita al tavolo dei giudici di X Factor 2025, il viaggio appassionante di Pechino Express, la seconda stagione del caso televisivo Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo condotto da Fabio Caressa, le cucine più amate di MasterChef Italia, il van di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il cult Quattro matrimoni e le “mission impossible” di Cucine da incubo