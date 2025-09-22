Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la terza puntata in Abruzzo

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la terza puntata della nuova stagione in Abruzzo
Bruno Barbieri si avventura dove la natura più selvaggia incontra l’eleganza cittadina: in Abruzzo. Tra dimore storiche e location più moderne, trekking sugli Appennini e tour de L'Aquila, ci accompagna alla scoperta di un territorio autentico e ancora poco conosciuto. Ginevra Boutique Rooms di Nicola vince la sfida contro Maria Francesca, Lorenzo e Michela. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand