Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la terza puntata in Abruzzo

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la terza puntata della nuova stagione in Abruzzo

15 foto

Bruno Barbieri si avventura dove la natura più selvaggia incontra l’eleganza cittadina: in Abruzzo. Tra dimore storiche e location più moderne, trekking sugli Appennini e tour de L'Aquila, ci accompagna alla scoperta di un territorio autentico e ancora poco conosciuto. Ginevra Boutique Rooms di Nicola vince la sfida contro Maria Francesca, Lorenzo e Michela. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

“Seven”, 30 anni fa usciva il thriller con Brad Pitt: 15 curiosità

Cinema

Il 22 settembre del 1995 arrivava nelle sale americane il noir diretto da David Fincher e...

16 foto

Ghali porta in scena il suo "Gran Teatro" alla Fiera di Rho. Le foto

Musica

L'artista si è esibito in uno show innovativo, con la musica in una posizione centrale e oltre 50...

12 foto

Roberto Bolle, il libro illustrato per raccontare l'étoile. FOTO

Spettacolo

In libreria per Rizzoli Illustrati un meraviglioso volume fotografico su Roberto Bolle che, per...

12 foto

Asia Argento compie 50 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

Spettacolo

Nata a Roma il 20 settembre 1975 e figlia del regista Dario Argento, ha vinto due David di...

16 foto
Asia Argento

    Caterina Murino: "Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna"

    Spettacolo

    L'attrice racconta la nascita del figlio Demetrio Tancredi e tutto il cammino fatto per diventare...

    Venus Williams sposa Andrea Preti. Il matrimonio a Ischia

    Spettacolo

    La star del tennis e l'attore si sono detti sì in cima al Faro di Puta Imperatore, in una...

    Annalisa posta per la prima volta su Instagram una foto del marito

    Spettacolo

    La cantante festeggia l'ingresso in top 10 del singolo Piazza San Marco, inciso con Marco...