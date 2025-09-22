Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la terza puntata in Abruzzo

3/15

Lorenzo è il titolare di Villa Porrelli Spa & Suite. Situata nella Conca Aquilana, con vista sul Parco del Gran Sasso, la villa aperta da due anni nasce sul terreno di famiglia dove sorgeva la vigna del nonno. La struttura moderna con quattro camere, si basa su comfort e benessere: in ogni stanza, infatti, gli ospiti trovano cuscini e materassi di diverse tipologie. C'è anche una piccola area wellness privata. Il giardino ha una meravigliosa vista sul Gran Sasso e sulla vallata de L'Aquila. Il design è pulito e lineare ed è rivolto al benessere degli ospiti

