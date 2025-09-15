Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la seconda puntata della nuova stagione a Trapani

TV Show fotogallery sky uno
15 foto

4 Hotel arriva per la prima volta nella Sicilia più occidentale, dove Bruno Barbieri ci porta alla scoperta di Trapani, "la città dei due mari" perché lì si incontrano il Mar Tirreno e il Mar Mediterraneo. Bruno si spinge anche lungo la costa fino a Marsala, dove Garibaldi e i Mille fecero la storia. Tra sale, vino, pesca, tradizioni e cultura, si sfidano Luigi, Salvatore, Giuliana e Chiara. Vince Villa Favorita di Luigi. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Spettacolo: Ultime gallery

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto seconda puntata a Trapani. FOTO

TV Show sky uno

4 Hotel arriva per la prima volta nella Sicilia più occidentale, dove Bruno Barbieri ci porta...

15 foto

Emmy Awards 2025, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

Serie TV

Notte glamour a Los Angeles coi protagonisti dei migliori titoli del piccolo schermo in abito da...

38 foto

New York Fashion Week 2025, le star sul front row. FOTO

Spettacolo

Dall'11 al 16 settembre la grande moda internazionale è di scena a New York con le sfilate della...

14 foto

Non solo Margot Robbie, i nude look più famosi di sempre. FOTO

Spettacolo

La star australiana ha lasciato a bocca aperta i suoi fan a Londra dove ha sfoggiato una...

17 foto

X Factor 2025, la prima puntata di Audizioni. FOTO

TV Show sky uno

L'avventura musicale di X Factor riparte dalle Audizioni, emozioni e divertimento con la...

19 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Emmy, Noah Wyle trionfa con The Pitt e omaggia gli eroi degli ospedali

    Serie TV

    La 77ª edizione dei Primetime Emmy Awards ha segnato un momento storico per l’attore...

    Emmy Awards 2025, il discorso di Hannah Einbinder per la Palestina

    Serie TV

    L'attrice, premiata come migliore non protagonista in una serie comedy per la quarta stagione di...

    Michele Riondino a Stories, stasera alle 21 su Sky Tg24

    Spettacolo

    Uscirà in sala il 17 settembre "La valle dei sorrisi", film che Paolo Strippoli ha presentato...