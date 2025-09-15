Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto seconda puntata a Trapani. FOTO

3/15

Villa Favorita, a Marsala, è un antico baglio di metà '800 diventato struttura ricettiva 50 anni fa. Il direttore Luigi ha due lauree, un master, parla 5 lingue e ha lavorato in giro per il mondo, e ora è tornato nella sua amata terra per promuoverla. Con una superficie di 3000 mq, l’hotel si divide in due parti: un resort di mini-appartamenti con servizi di un albergo tradizionale e una villa centrale con 12 camere, ristrutturata con criteri conservativi, che ha mantenuto elementi originari come i pavimenti dell’800 ricavati da botti di legno

