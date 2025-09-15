Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto seconda puntata a Trapani. FOTO

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la seconda puntata della nuova stagione a Trapani
4 Hotel arriva per la prima volta nella Sicilia più occidentale, dove Bruno Barbieri ci porta alla scoperta di Trapani, "la città dei due mari" perché lì si incontrano il Mar Tirreno e il Mar Mediterraneo. Bruno si spinge anche lungo la costa fino a Marsala, dove Garibaldi e i Mille fecero la storia. Tra sale, vino, pesca, tradizioni e cultura, si sfidano Luigi, Salvatore, Giuliana e Chiara. Vince Villa Favorita di Luigi. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand