Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto prima puntata sull'Isola d'Elba

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la prima puntata della nuova stagione su Isola d'Elba
Bruno Barbieri sbarca sull’Isola d’Elba, la più grande dell’Arcipelago Toscano, famosa non solo per la sua storia, ma anche per le sue bellezze naturali. Quattro donne molto diverse tra loro, Carolina, Angela, Agnese e Sabrina, accompagnano Bruno alla scoperta di strutture diffuse in paesaggi unici e hotel di livello. Vince Hotel Airone di Angela a Portoferraio. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand