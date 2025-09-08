Esplora tutte le offerte Sky
Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto la prima puntata della nuova stagione su Isola d'Elba

TV Show fotogallery sky uno
16 foto

Bruno Barbieri sbarca sull’Isola d’Elba, la più grande dell’Arcipelago Toscano, famosa non solo per la sua storia, ma anche per le sue bellezze naturali. Quattro donne molto diverse tra loro, Carolina, Angela, Agnese e Sabrina, accompagnano Bruno alla scoperta di strutture diffuse in paesaggi unici e hotel di livello. Vince Hotel Airone di Angela a Portoferraio. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Spettacolo: Ultime gallery

MTV VMA's 2025, le pagelle ai look delle star sul red carpet. FOTO

Musica

Grande musica, grandi esibizioni ma soprattutto stile da favola. La notte dei premi di MTV è...

13 foto

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto prima puntata sull'Isola d'Elba

TV Show sky uno

Bruno Barbieri sbarca sull’Isola d’Elba, la più grande dell’Arcipelago Toscano, famosa non solo...

16 foto

MTV VMAs 2025, tutti i vincitori: da Lady Gaga ad Ariana Grande. FOTO

Musica

Domenica 7 settembre LL Cool J ha condotto gli MTV Video Music Awads 2025 dal palco della UBS...

20 foto

Mostra Cinema Venezia 2025, classifica abiti più belli sul red carpet

Cinema

Undici giorni di pura bellezza, non solo sul grande schermo. Tra abiti d'archivio e creazioni da...

15 foto

Vincitori Mostra del Cinema di Venezia 2025, tutti i premi. FOTO

Cinema

Ecco le pellicole, i registi, gli attori, le attrici, gli sceneggiatori e, in generale, tutti i...

23 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Morto Rick Davies, co-fondatore del gruppo britannico Supertramp

    Spettacolo

    Affetto da mieloma multiplo, fu lui a pubblicare l'annuncio per la creazione di una nuova band a...

    The Walking Dead: Daryl Dixon, la stagione 3 da oggi su Sky

    Serie TV sky atlantic

    La terza parte dello spin-off arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie...

    Anna Foglietta su Gaza: "Militanti per salvare l'umanità"

    Spettacolo

    L'attrice è intervenuta in apertura del Marzamemi Cinefest, intervistata da Paola Saluzzi:...