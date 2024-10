Bruno Barbieri nella terra del Prosecco per la nuova sfida di 4 Hotel

Nel cuore del Veneto, tra le colline patrimonio dell’UNESCO, si trovano i comuni di Conegliano e Valdobbiadene, meta del nuovo episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel, in arrivo domenica 20 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Un viaggio tra bollicine, vigneti e momenti di pace in mezzo alla natura

Un territorio dal valore universale, riconosciuto come patrimonio dell'umanità per la sua unicità: questa terra non è solo una meta rinomata per la produzione di Prosecco ma un luogo dove la natura regna sovrana, con sentieri che si snodano tra boschi e panorami incantevoli. Bruno Barbieri verrà guidato in questa nuova tappa della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – da quattro albergatori che, senza dimenticare la competizione, permetteranno allo chef stellato di immergersi in un patrimonio culturale e naturale di straordinaria bellezza.

I rappresentanti delle strutture in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore, con un occhio di riguardo alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata.

In questa nuova tappa – domenica 20 ottobre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – gli hotel e gli albergatori in gara sono: Azienda agricola Calronche con Francesca, Roggia dei Cedri con Alberto, La Dolza con Enrico e Relais Althea con Marika.