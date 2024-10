Bruno Barbieri in Trentino-Alto Adige per la nuova puntata di 4 Hotel

Il nuovo episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel, in arrivo questa sera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è un viaggio in quota alla ricerca di un weekend romantico

Si chiude con lo sfondo incantevole delle Dolomiti, montagne patrimonio dell’UNESCO, questo viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel: l’ultimo capitolo di questo ciclo di episodi dello show Sky Original realizzata da Banijay Italia, domenica 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sale fino alle vette del Trentino-Alto Adige, meta perfetta per gli appassionati delle piste e delle grandi camminata ma anche meta ideale per una fuga d’amore, tra spa private, cene a lume di candela nel calore delle baite e panorami mozzafiato appena aperte le finestre. Il Trentino-Alto Adige rappresenta un angolo di natura incantevole in cui il tempo sembra rallentare, offrendo un rifugio dalla frenesia della vita quotidiana: tra vette imponenti e vallate verdissime, ogni momento si trasforma in un'opportunità per riconnettersi con la propria metà. Bruno Barbieri andrà alla scoperta di questo territorio facendosi guidare da quattro albergatori del posto: per tutti un solo obiettivo, organizzare il weekend più romantico che questo territorio possa offrire.

LE CATEGORIE DI VOTO I rappresentanti delle strutture in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore, con un occhio di riguardo alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. In questa ultima tappa di domenica 27 ottobre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go (il viaggio di Bruno riprenderà poi prossimamente con nuove, inedite e sorprendenti destinazioni), gli hotel e gli albergatori in gara sono: Hotel La Roccia con Paolo, Locanda degli Artisti con Sergio, X ALP Hotel con Pietro e Hotel Garden con Genny.