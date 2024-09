Bruno Barbieri 4 Hotel alla volta di Napoli. Le anticipazioni

Nella città dalle mille anime, tra i palazzi più sfarzosi, i mercati affollati e le chiese barocche, continua il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel, che questa settimana - domenica 29 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - va alla scoperta della Napoli più autentica e tradizionale

4 Hotel (LO SPECIALE) sbarca nella città dei contrasti, dove il sacro e il profano convivono, dove il caos si mescola alla bellezza, dove l’ospitalità è sacra. Napoli accoglie e sorprende, invitando chi la visita a scoprirne le diverse sfaccettature, a lasciarsi coinvolgere dalla sua passione e dalla sua originalità. Negli ultimi anni la città ha ulteriormente aperto le sue porte trasformando i suoi palazzi storici in B&B per offrire ai visitatori un’esperienza unica di ogni quartiere: ogni anima di Napoli racconta una storia, e Bruno Barbieri ha voluto vivere queste esperienze in prima persona. Sarà un viaggio quasi sensoriale per lo chef stellato, ma tra i vicoli della città ovviamente non dimenticherà di essere giudice di una gara tra quattro strutture, questa settimana tutte Bed & Breakfast, e i rispettivi proprietari, e con l’eleganza che lo contraddistingue (e un pizzico di imperdibile severità) valuterà il loro stile e il loro modo di fare accoglienza.

Anche nel corso dell'episodio partenopeo della sfida – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – le strutture in gara si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult: sarà una gara tra chi riesce a regalare ai clienti i lati più imperdibili e affascinanti di Napoli. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore, facendo sempre grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. i protagonisti Nella quarta tappa – domenica 29 settembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – in gara i Bed & Breakfast e gli albergatori di Napoli: City Soul con Marco, Gentile Suite con Mariangela, La Gatta Cenerentola con Diego e The Dante House con Roberto.