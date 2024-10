4 Hotel, Bruno Barbieri sulla riviera del Brenta. Le anticipazioni

Una nuova sfida nel cuore del Veneto tra antiche dimore trasformate in strutture alberghiere. Domenica 6 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Sempre disponibile on demand

I nobili veneziani e le loro eleganti ville di campagna sono il gioiello della Riviera del Brenta , destinazione del nuovo episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel ( LO SPECIALE ), in arrivo domenica 6 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Si tratta di una zona che unisce Padova con la Serenissima, dove tra il Cinquecento e il Seicento architetti del calibro di Palladio hanno progettato magnifiche dimore, trasformandole in autentici simboli di bellezza e raffinatezza.

Luogo di villeggiatura delle nobili famiglie veneziane, la Riviera offre un paesaggio caratterizzato da canali, prati e boschi, rendendola ideale per attività all’aperto come passeggiate, gite in bicicletta e tour in barca, permettendo di esplorare le bellezze del territorio e di respirarne la storia. Ed è per questo che Bruno Barbieri ha deciso di arrivare fin qui per un nuovo capitolo della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – nel quale si sfidano quattro hotel “storici” dove vivere un soggiorno da veri nobili veneziani, con servizi e atmosfere che evocano il fascino di un'epoca passata. Anche in questo caso, i rappresentanti delle strutture in gara trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi storici; fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore, con un occhio di riguardo alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata.

In questa nuova tappa – domenica 6 ottobre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – gli hotel storici e gli albergatori in gara sono: Villa Martin con Stefano, Magia del Brenta con Gianpaolo, Isola di Caprera con Leonardo e Antica Corte Marchesi con Erika.