Bruno Barbieri sul Lago di Bolsena per la nuova puntata di 4 Hotel

È il lago di origine vulcanica più grande d’Europa nonché il quinto lago italiano, una destinazione ancora poco battuta dal turismo di massa ma che nasconde delle particolarità molto affascinanti a cui la popolazione locale è legatissima. Il Lago di Bolsena – punto in cui si incrociano (o quasi) tre regioni, Lazio, Umbria e Toscana – è la destinazione del nuovo episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel , in arrivo domenica 22 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW .

Un insieme di piccoli borghi e centri storici, luoghi in cui la natura del lago ha il predominio sulla mano dell’uomo, una zona ricca di tradizioni e tipicità che nascono anche nel Medioevo e che inorgogliscono i residenti: l’area che sorge sulle rive del lago si presta a un turismo particolare e che non ama i ritmi frenetici, un plus che negli ultimi anni è sempre più richiesto dai viaggiatori. Ed è per questo che Bruno Barbieri ha deciso di arrivare fin qui per un nuovo capitolo della gara - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - tra gli albergatori, chiamati a far scoprire le ricchezze di questa zona non ancora conosciutissima dal grande pubblico pur senza dimenticare la competizione che li vedrà impegnati.

I rappresentanti delle strutture in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore, con un occhio di riguardo alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Bruno che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata.

In questa nuova tappa – domenica 22 settembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – gli hotel e gli albergatori in gara sono: Le Perseidi con Emanuele, Il Tesoro con Rita, Lake Hostel con Elena e Valle dei Calanchi con Valeriano.