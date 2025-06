Mostra del Cinema di Venezia 2025, Colman Domingo presenta amfAR gala

Colman Domingo sarà il presentatore dell’amfAR Venezia, il gala della Fondazione per la Ricerca sull’AIDS alla Mostra del Cinema di Venezia. L’82esima edizione della kermesse si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre, mentre l’evento in abito da sera si terrà il 31 agosto all’Arsenale e si svolgerà tra un cocktail, una cena, un’asta dal vivo di opere d’arte contemporanea e altre esperienze esclusive. “Siamo profondamente grati a Colman Domingo per il suo impegno nella nostra causa e per aver riconosciuto l’importanza del lavoro di amfAR”, ha dichiarato lunedì 23 giugno Kevin Robert Frost, CEO di amfAR. “Ci sono ancora 40 milioni di persone che vivono con l’HIV in tutto il mondo e gli eventi di raccolta fondi come amfAR Venezia, che sostengono i nostri sforzi per trovare una cura per l’HIV, rimangono più importanti che mai”. Tra i più recenti premiati dell’amfAR Venezia compaiono Mohammed Al Turki, Antonio Banderas, Achille Boroli, Ava DuVernay, Richard Gere e Ferzan Ozpetek. Lo sponsor principale dell’attuale edizione sarà il World Gold Council, mentre l’hotel partner ufficiale sarà il San Clemente Palace Kempinski.