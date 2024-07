Luca Guadagnino pronto al ciak con Julia Roberts e Ayo Edebiri

Tutto pronto per l'ultimo film di Guadagnino, con il successo di critica e di botteghino per Challengers ancora nell'aria, il regista torna dietro la macchina da presa per After the hunt. A ufficializzare la notizia è una foto del cast e parte della troupe pubblicata su Instagram dalle protagoniste Julia Roberts, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny. "Pronti a partire!", ha scritto l'attrice di Pretty woman

Tutto pronto per l'ultimo film di Luca Guadagnino . Con il successo di critica e di botteghino (più di 94 milioni di incassi globali) per Challengers ancora nell'aria, il regista italiano si rimette dietro la macchina da presa per After the hunt. A rendere ufficiale la notizia è una foto del cast e parte della troupe pubblicata quasi contemporaneamente su Instagram dalle protagoniste Julia Roberts, Ayo Edebiri e Chloë Sevigny.

il post e la foto sui social

"Pronti a partire!", ha scritto l'attrice di 'Pretty woman' postando lo scatto in cui appare sorridente, circondata dal regista e dai colleghi con la sceneggiatura sottobraccio. Il commento è seguito da una serie di emoticon che non lasciano spazio a fraintendimenti: la macchina da presa, un cestino di popcorn, una pila di libri, la bandiera italiana e una faccina con i cuori. Edebiri, rivelazione degli ultimi due anni per aver recitato al fianco di Jeremy Allen White nell'acclamata serie di Fx 'The bear' (che a metà agosto torna su Disney+ Italia per la terza stagione), pubblica anche la schermata di uno scambio di messaggi con cui Guadagnino la autorizza a pubblicare la foto, specificando: "Fai un post, non una storia". Anche Sevigny ('Kids', 'Boys don't cry', 'Big love') sceglie un hashtag molto esplicativo, scrivendo #back to work.



Nella stessa foto, che sembra quella di una classe al primo giorno di campo solare, compare anche il protagonista maschile Andrew Garfield ('Spider-man: No way home'). Secondo il regista, 'After the hunt', prodotto da Amazon Mgm Studios e scritto da Nora Garrett, è "un omaggio al cinema bergmaniano di Woody Allen". Si tratta di un thriller su "una professoressa universitaria messa di fronte a un bivio personale e professionale quando un'allieva molto popolare lancia un'accusa contro uno dei suoi colleghi e un oscuro segreto del passato rischia di venire alla luce", secondo la descrizione sul sito Imdb.