Bugonia, la nuova data di uscita del film di Lanthimos con Emma Stone

Bugonia, l’ultima collaborazione tra il regista Yorgos Lanthimos e la star Emma Stone , debutterà in anticipo. Il film uscirà infatti in sale selezionate il 24 ottobre e sarà distribuito a livello nazionale il 31 ottobre , prima dell’originaria data di uscita prevista del 7 novembre. Focus Feature sta distribuendo Bugonia negli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures si occuperà della distribuzione internazionale.

LA TEORIA COMPLOTTISTA

Bugonia, un remake della commedia di fantascienza sudcoreana Save the Green Planet, segue le vicende di due amici ossessionati dalle teorie del complotto che rapiscono una potente donna d’affari di una grande azienda perché convinti che sia un’aliena intenzionata a distruggere la Terra. Nel cast ci sono anche Jesse Plemons (che ha già lavorato con Stone e Lanthimos in Kinds of Kindness), Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Lanthimos dirige la sceneggiatura di Will Tracy ed è produttore insieme a Stone, con la quale ha già prodotto La favorita nel 2018, Povere creature! nel 2023 e Kinds of Kindness nel 2024.