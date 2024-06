Kinds of Kindness, il cast del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

4/12 ©Getty

Nel cast c’è Jesse Plemons, che per la sua interpretazione si è aggiudicato il Prix d'interprétation masculine a Cannes. Anche per Plemons parliamo di 3 personaggi: Robert, Daniel ed Andrew. L’attore statunitense è noto per aver interpretato Todd Alquist nella serie TV Breaking Bad, ruolo ripreso nel film El Camino - Il film di Breaking Bad, e Ed Blomquist in Fargo (2015). Nel 2022 ha ricevuto la sua prima candidatura al Premio Oscar al miglior attore non protagonista e al BAFTA al miglior attore non protagonista per la sua performance ne Il potere del cane



Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone uscirà in estate