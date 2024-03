Kinds of Kindness, il teaser del film di Lanthimos con Emma Stone

Un teaser action e scatenato

Mentre la voce di Annie Lennox canta l'immortale Sweet Dreams (Are Made of This), Kind of Kindness comincia a prendere corpo nella mente degli amanti del cinema d'autore di Jorgos Lanthimos, regista e sceneggiatore che si è sempre distinto per il carattere visionario e certe volte sconcertante delle storie portate sul grande schermo.

Dopo il salto nell'epoca vittoriana attraversata da lampi di futuro di Povere creature! (LEGGI LA RECENSIONE), il regista torna alla contemporaneità con una storia composta da più storie.

Kind of Kindness è un racconto che ne racchiude almeno tre o quattro, stando a quanto ha raccontato il suo autore, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Efthimis Filippou - collaboratore storico dai tempi di Alps, anche per The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro.

Ogni attore che vediamo in questo primo teaser, a cui seguiranno certamente nuovi trailer estesi, interpreterà più personaggi, stando a quello che ha detto il regista.

Al momento la storia, ambientata ai giorni nostri, sembra veloce e inafferrabile e i frammenti del montaggio forse sottolineano volutamente il carattere action di una narrazione che scorre veloce.

Emma Stone è tornata alla sua capigliatura rosso naturale e nel teaser sfoggia sia un taglio corto che la chioma lunga. In una scena balla scatenata in un parcheggio. In un'altra bacia qualcuno ma l'inquadratura è troppo ravvicinata per capire di chi si tratta. Vista l'abbondanza di colleghi nel cast potrebbe esserci per lei più di un partner nella storia.