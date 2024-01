11/12 ©IPA/Fotogramma

L'abito da sposa presente nel film è uno dei look più memorabili all'interno di un guardaroba eccezionale. Bella non è certamente una sposa convenzionale e indossa un velo atipico che, in concreto, è una veletta annodata sugli occhi come una benda (la metafora qui è chiarissima). Più sottile, invece, quella contenuta nelle maniche a sbuffo che somigliano a lanterne di carta cinesi. Bella Baxter è una sposa che vola via, infatti deciderà di lasciare l'altare e mandare a monte il matrimonio