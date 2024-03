Il film antologico di fantascienza Kinds of Kindness, l’ultima collaborazione tra Yorgos Lanthimos , regista di Povere creature! , ed Emma Stone , che per lo stesso film ha appena vinto l’ Oscar come Miglior attrice protagonista, uscirà nei cinema statunitensi il 21 giugno . La trama resta tuttora ignota, mentre il cast include Willem Dafoe e Margaret Qualley (già co-protagonisti di Stone in Povere creature!), Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer e Mamoudou Athie. Lanthimos ha scritto la sceneggiatura della pellicola, originariamente intitolata And e girata a New Orleans nel 2022, con Efthimis Filippou, già co-autore di thriller dark e commedie dell’assurdo come The Lobster del 2015 e Il sacrificio del cervo sacro del 2017.

DA LA FAVORITA A POVERE CREATURE!, COLLABORAZIONI VINCENTI

Emma Stone e Yorgos Lanthimos hanno lavorato insieme già ne La favorita, il film del 2018 che aveva ottenuto dieci nomination agli Oscar (inclusa quella per la Miglior attrice non protagonista per Stone) e la vittoria di Olivia Colman come Miglior attrice protagonista. Il più recente Povere Creature!, che ha superato i 100 milioni di dollari al botteghino globale, ha invece guadagnato agli ultimi Academy Awards undici candidature e quattro vittorie, incluse quelle per la Miglior scenografia, i Migliori costumi e il Miglior trucco e acconciatura. Per Stone, che nella commedia fantasy ispirata alla storia di Frankenstein ha interpretato la libera protagonista Bella Baxter, una donna suicida riportata in vita con il cervello di un bambino mai nato, ha conquistato per il ruolo la seconda statuetta come Miglior attrice protagonista dopo La La Land del 2016. Ora l’attrice e il regista sono in trattative per un nuovo film, il remake della commedia fantasy sud-coreana Save the Green Planet!. In attesa di nuovi sviluppi, Stone reciterà con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Austin Butler nel western Eddington di Ari Arister, che ha iniziato la produzione questa settimana.