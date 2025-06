Pitti Uomo, il programma delle sfilate dell'edizione 108 al via oggi

Le mostre, il percorso e il tema del Pitti Uomo di giugno

L'edizione di giugno di Pitti Uomo prevede una presenza di oltre il 45% di brand non italiani all'interno di un percorso espositivo che si estende in tutta la Fortezza che comprende oltre 740 brand.

La ricchezza e la varietà dell'offerta sarà il grande punto di forza dell'evento moda fiorentino che anche quest'anno permetterà l'incontro e lo scambio di accordi tra i principali player del mercato nazionale e internazionale.

Alle presentazioni delle nuove collezioni di abbigliamento e accessori si affiancano poi eventi organizzati dai singoli brand e una mostra imperdibile, "Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy", un percorso che ricostruisce lo sviluppo della moda italiana prima del debutto alla Sala Bianca di Palazzo Pitti.

La mostra, che è promossa dal Ministero della Cultura e organizzata e messa in piedi da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, è curata da Fabiana Giacomotti ed occupa quattro sale del Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti.

L'esplorazione di Pitti 108 si snoda attraverso cinque sezioni: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out.

L'obiettivo è - come sempre - coprire una proposta per l'uomo che parte dal classico sartoriale fino allo sportivo e all'outdoor. Alle cinque storiche sezioni quest'anno si è aggiunta Becycle, che racchiude una selezione di brand sportivi legati al mondo del ciclismo.

L'idea è collegata al tema di Pitti 108: "Pitti Bikes". La bicicletta è un veicolo simbolico in grado di coniugare il passato con un presente in cui il contatto tra l'uomo e la natura sarà sempre più importante.

La bicicletta, intesa come mezzo di connessione tra mondi, posti ed epoche, è un mezzo sostenibile dal fascino senza tempo. Per Agostino Poletto, direttore di Pitti Immagine diventa nella vita quotidiana "uno stile di vita", un mezzo di trasporto che "svolge un ruolo innovativo, ben oltre l’alternanza tra sport e mobilità".