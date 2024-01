Arriva Povere creature! di Yorgos Lanthimos: trama, cast e cosa sapere

Domani, 25 gennaio, esce nei nostri cinema Poor Things, l’atteso film del regista greco che ha vinto 2 Golden Globe, il Leone d’oro a Venezia e collezionato 11 nomination agli Oscar. La protagonista è Bella Baxter, interpretata da Emma Stone: una giovane che, riportata in vita da uno scienziato con il cervello di una bambina, si tuffa nel mondo senza pregiudizi e convenzioni. La pellicola, in bilico tra commedia, fantascienza e critica sociale, è anche una riflessione sul femminismo e sull’indipendenza della donna

È uno dei film più attesi del 2024. Domani, 25 gennaio, esce nei cinema italiani Povere creature! (in lingua originale Poor Things). Diretto dal regista greco Yorgos Lanthimos, ha tra i protagonisti Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe. La storia - divertente e commovente allo stesso tempo - è incentrata su Bella Baxter, una sorta di creatura di Frankenstein libera e femminista. Dopo aver conquistato premi e nomination, è finalmente arrivato il momento di vedere la pellicola nelle nostre sale. Ecco un po’ di cose da sapere e curiosità.

Povere creature! Povere creature! dura 141 minuti. È una dark comedy dai toni visionari, una favola che presenta elementi steampunk e futuristici. Sempre in bilico tra commedia, fantascienza e critica sociale, è una riflessione sul femminismo e sull’indipendenza della donna. Il film, prodotto da Searchlight Pictures, Element Pictures e Film4, è una coproduzione Regno Unito-Irlanda-Stati Uniti. Viene distribuito nei nostri cinema da Walt Disney Company Italia. È prodotto da Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Ed Guiney, Ildiko Kemeny, Andrew Lowe, Kasia Malipan e David Minkowski. È tratto dall’omonimo romanzo del 1992 dello scrittore scozzese Alasdair Gray. Le musiche originali sono dell’artista inglese Jerskin Fendrix (il cui vero nome è Joscelin Dent-Pooley): classe 1995, è alla sua prima colonna sonora cinematografica. La sceneggiatura è di Tony McNamara, il direttore della fotografia è Robbie Ryan, il responsabile del montaggio è Yorgos Mavropsaridis, dei costumi è Holly Waddington. La pellicola è stata girata in Ungheria e per le riprese sono stati utilizzati numerosi teatri di posa a Budapest, dove sono stati ricostruiti i vari set e le diverse città. leggi anche Povere Creature!, la recensione del film

Il cast Povere creature! è il secondo progetto, dopo La Favorita del 2018, a cui lavorano insieme il regista Yorgos Lanthimos, lo sceneggiatore Tony McNamara e l’attrice Emma Stone. Stone è stata diretta da Lanthimos anche nel cortometraggio Bleat del 2022 e in Kinds of Kindness, che ancora deve uscire e in cui recita anche Willem Dafoe. In Poor Things Stone interpreta la protagonista Bella Baxter. Accanto a lei ci sono Dafoe (è il dottor Godwin Baxter) e Mark Ruffalo (è l’avvocato Duncan Wedderburn). Nel cast ci sono anche Ramy Youssef (che abbiamo già visto in Ramy e Mr. Robot), Christopher Abbott (Black Bear, Possessor), Jerrod Carmichael (The Carmichael Show), Hanna Schygulla (Ai confini del paradiso), Kathryn Hunter (Macbeth), Margaret Qualley (C’era una volta a… Hollywood, Maid), Suzy Bemba (Le retour) e Vicki Pepperdine (Getting On). Ramy Youssef, che interpreta Max, ha raccontato che gli attori - per volere di Lanthimos - hanno partecipato a diversi giochi sul set: un modo per superare le inibizioni, sciogliersi e sentirsi più a proprio agio gli uni con gli altri. “Abbiamo trascorso tre settimane a rotolarci sul pavimento, facendo strani esercizi di tutti i tipi insieme. È come se fossimo andati in una guerra artistica”, ha detto Youssef. vedi anche Nomination Oscar 2024, quali sono i film candidati e dove vederli

La trama Ambientato ai primi del Novecento, Povere Creature! racconta la storia e l’evoluzione di Bella. È una giovane donna, moderna ed emancipata per l’epoca. Un giorno, mentre cerca di scappare dal marito violento, muore affogata. La ritrova Godwin Baxter, uno scienziato - detto non a caso “God” (Dio) - appassionato di pratiche chirurgiche e che ama comporre puzzle di uomini e animali. Il dottore riporta Bella in vita, trapiantandole il cervello del feto che aveva in grembo, e le dà il suo cognome. La giovane, all’inizio del film, viene descritta come “una ritardata molto carina”. Ma presto le sue facoltà mentali crescono e cresce in lei anche il desiderio di imparare, di vedere, di vivere. Entusiasta di tutto, con lo stupore di chi scorge il mondo per la prima volta, non sa nulla di convenzioni, regole, pregiudizi e scopre in modo naturale la sessualità. Bramosa di vita, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato ricco e dissoluto. Insieme a lui, viaggia attraverso i continenti alla scoperta del mondo e di sé. “Io sono Bella Baxter, sono una persona imperfetta e mi piace sperimentare. Io devo partire, vedere il mondo. E c'è così tanto da scoprire...”, dice la donna nel trailer. Tutti gli uomini che incontra sul suo cammino vorrebbero in qualche modo “addomesticarla”, ma lei è completamente libera e incontrollabile. Questa è la sinossi ufficiale del film: “La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter, ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione”. vedi anche Golden Globe 2024, ecco chi ha vinto: tutti i premi. FOTO

Alcune scene di Povere creature! e il regista sul set - ©Webphoto

Emma Stone A dare il volto a Bella Baxter, un personaggio che vale una carriera, è Emma Stone. “Interpretare Bella è stato incredibile. Non avevo riferimenti per costruirla, è fatta davvero da zero. È una creatura nuova, mai vista. Per questo gli uomini la vogliono plasmare, vogliono che incarni i loro desideri. Nella sua pura ingenuità, lei si ribella a tutte le loro aspettative e richieste, vari archetipi di mascolinità tossica. Bella è una donna radicalmente libera”, ha detto l’attrice. “Penso che questa sia una commedia romantica, ma nel senso che Bella si innamora della vita stessa. Accetta il bene e il male in misura uguale e questo mi ha fatto guardare alla vita in modo diverso”, ha aggiunto. E ancora: “È il personaggio più gioioso al mondo da interpretare, perché non si vergogna di niente. Prima non ho mai dovuto costruire un personaggio che non avesse cose che gli erano successe o che gli erano state imposte dalla società nel corso della sua vita. È stata un’esperienza estremamente liberatoria essere lei”. Stone ha anche risposto alle critiche di chi sostiene che nel film ci siano troppe scene di nudo e di sesso (nel Regno Unito alcune sono state rieditate). “Bella – ha spiegato – è completamente libera e senza vergogna riguardo al suo corpo. Il sesso è una parte enorme della sua esperienza e della sua crescita, come credo lo sia per la maggior parte delle persone nella vita. Ma lei non sa di dover provare imbarazzo per queste cose. Lo vede soltanto come un aspetto tra i tanti. Come la sua scoperta del cibo, della filosofia, dei viaggi e della danza. Il sesso è solo un altro aspetto. Non è stata allevata da una società che pone questi limiti alle donne”. vedi anche Povere creature!, Emma Stone sulle critiche delle scene di sesso

Willem Dafoe Dell’acclamata interpretazione di Emma Stone ha parlato anche il suo collega Willem Dafoe. “Emma fa una performance meravigliosa ed è il centro di tutto il film. Lei ha un rapporto speciale con Yorgos, è diventata un po' la sua musa. Non fa la diva, è flessibile oltre che di grandissimo talento”, ha raccontato l’attore. Lanthimos, ha aggiunto, “crea un mondo molto solido, sta a te entrarci, poi ti guarda e quando ti corregge lo fa stuzzicandoti, con un po' di humour. È stato un set molto felice”. Dafoe ha rivelato che per interpretare Godwin Baxter, lo scienziato sfigurato delirante quanto appassionato, ogni giorno erano necessarie sei ore di trucco. Da figlio di medici, ha spiegato, interpretare un dottore "mi ha permesso di entrare subito in sintonia con il personaggio. Sono cresciuto tra strumenti chirurgici, terapie e la clinica di mio padre”. Parlando del film, ha confermato che è una storia ispirata anche da Frankenstein, "ma con una fondamentale differenza. Lo scienziato in Frankenstein trova repellente la sua creatura, mentre il mio personaggio la ama, agisce per darle una seconda vita, una nuova chance. Certo, non è un esperimento ortodosso, accettabile o etico, ma lui pensa di avere uno scopo positivo, generoso". Sul rapporto tra Bella e gli uomini, ha sottolineato: il film “è la storia dello sviluppo e della liberazione di una donna che cresce in una società maschile molto repressiva. Con grande humour, si raccontano uomini molto oppressivi nei confronti delle donne. La comicità proviene principalmente da questo: i rapporti di Bella con i personaggi maschili sono molto schietti e mostrano chiaramente la paura che essi nutrono nei confronti delle donne. I personaggi maschili cercano di controllare Bella in tanti modi diversi, ma lei non vuole proprio saperne. È semplicemente troppo autonoma”. vedi anche Povere Creature!, trailer della Bella ‘Frankenstein’ alias Emma Stone

Il regista Un plauso al cast, soprattutto all’attrice protagonista, è arrivato anche dal regista. “Gli attori sono tutti straordinari, ma Emma Stone è speciale: sin dall'inizio è salita a bordo del film convinta del progetto. Ha partecipato a tutto, dalla prima stesura della sceneggiatura, ed è stata lei a influenzare come costruire il mondo del film e come ritrarre il suo personaggio di Bella", ha raccontato Yorgos Lanthimos. Sulla lunga genesi del progetto, ha spiegato: “Ho letto il romanzo del 1992 di Alasdair Gray nel 2009. Sono stato catturato dal personaggio di Bella Baxter, una donna riportata in vita da uno stravagante chirurgo, con un'identità da ricostruire e un mondo da scoprire. È un testo molto visivo. L'autore era anche un artista e nell'edizione che ho letto c'erano sue illustrazioni. Sfogliavo le pagine e vedevo il film nella mia testa. Nel 2011 ho incontrato Gray e l’anno dopo ho opzionato il romanzo". Dopo un periodo di stand-by, nel 2018 il regista ha coinvolto Tony McNamara. “Yorgos mi invitò a cena dopo La Favorita e cominciò a farmi domande vaghe, tipo: ‘Che programmi hai adesso?’. Senza sapere niente ho esclamato: ‘Qualsiasi cosa hai in testa, sono disponibile!’. Ho aspettato due anni perché mi mandasse la sceneggiatura e altrettanti per cominciare a lavorare. Un percorso lungo, ma ne è valsa la pena”, ha detto lo sceneggiatore. “Il romanzo – ha aggiunto – è raccontato dalla prospettiva del chirurgo che restituisce la vita a Bella. Noi volevamo stravolgere il punto di vista. Emma doveva essere la protagonista”. “Ho dovuto cambiare in molti punti la struttura del romanzo, che è un saggio più politico, e puntare più sul punto di vista di Emma, sul suo viaggio nel mondo. È stato un processo lungo, ma il libro era sempre nella mia mente”, ha confermato Lanthimos. Poor Things è il suo primo adattamento cinematografico di un romanzo. Come riferimenti per il tono e l’atmosfera del film, ha raccontato di aver suggerito a McNamara tre pellicole: E la nave va (1983) di Federico Fellini, Bella di giorno (1967) di Luis Buñuel e Frankenstein Junior (1974) di Mel Brooks. Ha poi svelato che alcune scene non erano preparare nei dettagli: ad esempio, “non c'era sceneggiatura per le scene di sesso”. In una delle tante interviste, Lanthimos ha detto ancora: “Emma interpreta una mente libera che sperimenta sempre. C’era bisogno di creare un mondo in cui farla abitare. Non poteva essere qualcosa di realistico. Abbiamo inserito alcuni elementi fantascientifici, anacronistici o immaginari per rendere il film più simile a una fiaba”. vedi anche Mostra del Cinema di Venezia, le parole di Lanthimos e Spaeny. VIDEO

Premi e nomination Povere creature! è stato presentato in concorso all’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e ha vinto il Leone d’oro. Ma è solo il primo di tanti premi e riconoscimenti. Agli ultimi Golden Globe, ad esempio, era in corsa in sette categorie e si è aggiudicato il premio per il miglior film commedia o musicale, mentre Emma Stone ha trionfato come migliore attrice. La pellicola sarà sicuramente protagonista il prossimo 10 marzo, durante la notte degli Oscar. Ha collezionato undici nomination: miglior film, miglior regista (Yorgos Lanthimos), miglior attrice protagonista (Emma Stone), miglior attore non protagonista (Mark Ruffalo), miglior sceneggiatura non originale (Tony McNamara), miglior montaggio (Yorgos Mavropsaridis), miglior scenografia (James Price, Shona Heath e Zsuzsa Mihalek), miglior fotografia (Robbie Ryan), migliori costumi (Holly Waddington), miglior trucco e acconciatura (Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston), miglior colonna sonora originale (Jerskin Fendrix). Dopo Oppenheimer di Christopher Nolan, che ha raccolto 13 nomination, Povere Creature! è il film in corsa in più categorie. Intanto, in attesa di sbarcare a Los Angeles, da domani (25 gennaio) il viaggio di Bella Baxter fa tappa in Italia. leggi anche Festival Venezia, Leone d’Oro a Povere Creature! di Lanthimos