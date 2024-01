Povere creature!, Emma Stone sulle critiche delle scene di sesso

Nell'ultima pellicola diretta da Yorgos Lanthimos, la diva americana veste i panni di un personaggio che funge da reinterpretazione del mostro di Frankenstein. Si chiama Bella Baxter ed è caratterizzata anche da un risveglio di tipo sessuale, dettaglio che in alcuni casi ha reso il film controverso per gli spettatori. Le polemiche sono state tali da spingere l'attrice a spiegare che la sua interpretazione sessuale è stata "sincera" durante un'intervista a Front Row di BBC Radio 4

Il suo personaggio è caratterizzato anche da un risveglio di tipo sessuale, dettaglio che in alcuni casi ha reso il film controverso per gli spettatori. Le polemiche sono state tali da spingere l'attrice a spiegare che la sua interpretazione sessuale è "sincera", parole espresse durante un'intervista a Front Row di BBC Radio 4. "Bella è completamente libera e senza vergogna riguardo al suo corpo", ha dichiarato Stone parlando ai microfoni di BBC Radio 4. "Il sesso è ovviamente una parte enorme della sua esperienza e della sua crescita, come credo lo sia per la maggior parte delle persone nella vita”. Emma Stone ha anche aggiunto di non essere "una persona che vuole stare nuda tutto il tempo", tuttavia ciò che voleva fare era “onorare" la prospettiva di Bella mentre scopre il mondo.

Nel Regno Unito il film è stato addirittura rieditato per certe scene di sesso (che sono state appunto eliminate oppure attenuate), cosa con cui Stone non era d'accordo. "Dire, 'Ok, taglieremo tutto questo perché la nostra società funziona in un modo particolare', sembrava una mancanza di sincerità riguardo a chi è Bella", ha spiegato Emma Stone sulla scelta dell'Inghilterra di apportare modifiche al film.

Emma Stone ha continuato dicendo: "Molto di questo riguardava essere fedele all'esperienza di Bella... Lei non sa di dover provare imbarazzo per queste cose o coprire le cose o non immergersi completamente nell'esperienza quando si tratta di qualsiasi cosa”. Con quel “qualsiasi cosa”, l’interprete si riferisce anche al sesso. "Ma lo vedo soltanto come un aspetto tra i tanti. La sua scoperta del cibo, della filosofia, dei viaggi e della danza. Il sesso è solo un altro aspetto”, aggiunge Stone.

Golden Globe a Emma Stone per il suo ruolo di Bella Baxter

Emma Stone ha vinto il Golden Globe per la Miglior Interpretazione di un'Attrice in un Film - Commedia o Film musicale per per il suo ruolo di Bella Baxter in Povere creature!

E non è tutto: la pellicola ha anche vinto nella categoria Miglior Film (Commedia). Il lungometraggio è stato pure premiato con il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

“Interpretare Bella è stato incredibile", ha detto Stone nel suo discorso di accettazione del prestigioso globo dorato. "Penso che questa sia una commedia romantica, ma nel senso che Bella si innamora della vita stessa. Accetta il bene e il male in misura uguale e questo mi ha davvero fatto guardare alla vita in modo diverso. Questo significa il mondo per me, grazie mille”.

Sempre per per la sua interpretazione di Bella, la diva ha vinto anche nella categoria Migliore Attrice ai Critics Choice Awards 2024, dunque - qualunque sia la controversia legata alle scene di sesso - non si può di certo dire che Emma Stone non si sia calata in questo personaggio in maniera mirabile.