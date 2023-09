Mostra del Cinema di Venezia, le parole di Lanthimos e Spaeny. VIDEO

Il regista greco ha commentato così ai microfoni di Sky TG24 la sua vittoria ( LA RECENSIONE DI POVERE CREATURE! ): “È fantastico. È il dono più grande per un film e per un cineasta. Sono molto felice – ha detto dopo aver ricevuto il Leone d’Oro dalle mani del collega Damian Chazelle, presidente di Giuria di Venezia 80, al termine della cerimonia di premiazione presentata dalla madrina Caterina Murino -. Parla delle donne e di una donna in particolare, ma anche di quanto gli uomini siano complicati e come possono complicare il mondo”.

SPAENY: "DEDICATO A PRISCILLA"

Grande soddisfazione anche per l’attrice e cantante statunitense di 25 anni, scelta da Sofia Coppola per interpretare il ruolo di protagonista in Priscilla, il biopic sulla moglie di Elvis Presley (LA RECENSIONE). “Lo dedico a Priscilla Presley, tutto questo è per lei – ha detto Spaeny -. È stata così vulnerabile, sincera e aperta nel raccontarci la sua storia che non potrei aver fatto nulla senza di lei”.