Mostra di Venezia: Povere Creature, la recensione del film

Il regista Yorgos Lanthimos firma un visionario e fantastico lungometraggio sull’evoluzione di una giovane donna riportata in vita da uno scienziato

Sono tutt’altro che Povere Creature, quelle immaginate dal talentuosissimo Yorgos Lanthimos. O meglio: le Poor Things (per citare il titolo originale del film) è una definizione che può essere adatta per definire alcune tristi figure maschili presenti nella pellicola in concorso all’80.Mostra del cinema di Venezia. Emma Stone, infatti risulta libera e Bella (di nome e di fatto, visto che il suo personaggio si chiama Bella Baxter). Dopo La Favorita che nel 2018 vinse un meritatissimo Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, il regista greco e la star americana tornano al Lido con un lungometraggio imperdibile che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 25 gennaio 2024.

Povere creature, la trama del film Tratto dal romanzo di Alasdair Gray, Povere Creature (Poor Things) rilegge in chiave contemporanea, libertaria e femminista il mito di Frankenstein. Willem Dafoe veste i panni di Godwin Baxter, sfigurato e brillante scienziato che riporta in vita la giovane Bella Baxter, trapiantandole il cervello del bambino che portava in grembo. La ragazza è ansiosa di imparare e di sperimentare, ha fame di conoscenza e di mondanità. Sicché la donna decide di fuggire con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un consumato e lussurioso avvocato, in una spumeggiante avventura attraverso il mondo. Scevra dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più risoluta nella sua volontà di difendere l'uguaglianza e l’emancipazione. approfondimento Dogman, la recensione del film di Luc Besson in concorso a Venezia 80

E adesso sesso Povere creature è una perla rarissima nell’asfittico panorama di pellicole contemporanee in cui il sesso è bandito o al massimo accennato come nemmeno durante il periodo in cui imperava il codice Hays. La libertà con cui la protagonista si concede diventa eversiva, una ribellione del corpo e dell’anima contro tutti gli uomini che vorrebbero sottometterla, controllarla, reprimerla. Da Lisbona a Parigi, da Alessandria a Londra, Bella vive la propria personale epopea di libertà e gioia, in barba ai pregiudizi, alle convenzioni. approfondimento Ferrari, la recensione del film in concorso alla Mostra di Venezia

Povere Creature, tra Melies e Fellini Povere Creature, tra grandangoli e primi piamo, tra bianco e nero e colore, si balocca, in maniera consapevole e virtuosa con la storia del cinema. Fondali che rimandano alle opere mute di Georges Melies, abbacinanti epifanie cromatiche figlie dei capolavori architettati da Powell e Pressburger, scenografie suggestive che paiono uscite dalle pellicole più celebrate di Federico Fellini e persino un tributo a Il Cervello che non voleva morire, lo scult movie datato 1959. Un florilegio di omaggi e citazioni che rendono l’opera ancora più potente ed efficace. Un caleidoscopio di emozioni visive a cui è impossibile restare indifferenti. approfondimento EL Conde, la recensione del film di Pablo Larrain in gara a Venezia 80

La donna salverà il mondo Da balbettante marionetta, ingenua e infantile, a donna soddisfatta e consapevole, l’evoluzione del personaggio interpretato da Emma Stone risulta uno dei ritratti femminili più riusciti del cinema contemporaneo. Per citare il celebre aforisma vergato da WIilliam Blake: "La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.” In ogni sua espressione, in ogni suo amplesso, non si può che schierarsi a favore, di una donna che sbertuccia le corrive regole dell’ipocrita società borghese. E alla fine viene spontaneo, brindare e festeggiare insieme a Bella. Alla faccia dell’ottuso e decorato militare, ridotto a capra. Perché alla fine, come teorizzava Laforgue: “Sarà la donna a salvare il mondo.” approfondimento Comandante, La recensione del film con Favino apre Venezia 80