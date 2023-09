1/15 ©Getty

Caterina Murino è la prima, come da tradizione, ad apparire sul red carpet della serata di chiusura della Mostra del Cinema 2023. La madrina del Festival opta ancora una volta per un abito monocolore e accorda la sua preferenza a uno straordinario modello da ballo azzurro brillante firmato Giorgio Armani. Per tutta la manifestazione l'attrice sarda ha reso omaggio alla creatività Made in Italy. I gioielli sono Cartier. Voto: 9





